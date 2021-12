Ligue 2 : le gardien de Rodez visé par des propos racistes lors d'un match contre le Toulouse FC, le club s'excuse

Le gardien du Rodez Aveyron Football Lionel Mpasi a été victime de propos à caractère raciste de la part d'un supporter du Toulouse FC, lors d'un match entre les deux équipes de Ligue 2 lundi 13 décembre, explique le Toulouse FC dans un communiqué.

Le club toulousain, indique le président du club Damien Comolli, a adressé "ses excuses" auprès du joueur visé. "Le club condamne fermement ces agissements et toute forme de discrimination. L'identification de l'individu en cause est en cours, et le club engagera toutes les procésures légales nécessaires", conclut le communiqué du Toulouse FC.

Le coach de Rodez, Laurent Peyrelade, a également réagi après le match : "Ce stade est magnifique, avec ce public, il est encore plus beau. Il faudrait que les supporters restent des supporters, et il faudrait leur rappeler que Mpasi est passé par Toulouse." Lionel Mpasi a effectivement porté le maillot des Violets, de 2012 à 2015, avant de signer à Rodez.