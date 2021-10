Racisme : Lilian Thuram veut responsabiliser les joueurs blancs

Dans une interview accordée à The Guardian jeudi 28 octobre, Lilian Thuram a souhaité responsabiliser les joueurs blancs face aux injures raciales qui sont de plus en plus présentes sur les terrains de football.

Figure importante dans la lutte contre le racisme, Lilian Thuram, qui s'est exprimé à ce sujet dans son livre La pensée blanche, a expliqué dans les colonnes du journal anglais l'importance d'amener les gens et plus particulièrement ceux de couleur "blanche" à réfléchir sur les structures de la société et sur les questions de racisme.

Un appel à la mobilisation

"Si nous voulons parler de racisme, c'est avec les Blancs que nous devons parler" a t-il déclaré. "C'est aux joueurs blancs, qui sont généralement majoritaires, de refuser de jouer." a t-il poursuivi, pour parler plus précisément des acteurs du football. "Tant que les matchs se poursuivront lorsqu'il y aura des flambées de racisme, les institutions continueront à ne faire que des tentatives superficielles pour y remédier".

Lilian Thuram a loué les positions prises par certains joueurs blancs, en prenant l'exemple de Jordan Henderson, capitaine de Liverpool. "Quand je le vois s'exprimer contre le racisme, je trouve cela fantastique. Des joueurs comme lui donnent l'exemple. Plus il y aura de gens qui dénoncent le racisme, plus nous nous rapprocherons de l'égalité".

L'ancien joueur de la Juventus a également encouragé les joueurs à continuer de "mettre le genou à terre pour condamner ces injustices".