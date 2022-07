Ligue 2 : avec 4 relégations en fin de saison, la lutte intense des équipes pour le maintien commence dès aujourd'hui

L'attention portée aux multiples rebondissements autour du dossier des Girondins de Bordeaux, rétrogradés administrativement en National 1, puis réintégrés en Ligue 2, mercredi 27 juillet, par la Fédération française de football a éclipsé une autre réalité : cette année la lutte pour le maintien sera encore plus acharnée que lors des exercices précédents. Et pour cause, à la fin de cette saison, quatre équipes seront reléguées en National, contre deux jusqu’à présent. La ligue 2 va en effet subir de plein fouet la réforme mise en place par la Ligue de football professionnel, avec le passage progressif des championnats pros à 18 clubs, contre 20 actuellement.

>> Ligue 2 : Bordeaux et Saint-Etienne en invités surprises, deux montées au programme... Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle saison



Pour les clubs qui découvrent ou redécouvrent, samedi 30 juillet, la deuxième division à l'occasion de la première journée de championnat, la tâche sera plus difficile que d'habitude. "On sait qu’il faudra être très compétitifs, analyse Olivier Frapolli, l’entraîneur du Stade Lavallois en Mayenne, champion de National et promu en Ligue 2 après cinq saisons loin du monde professionnel. On est dans une division au-dessus, donc forcément il faut augmenter un peu tous les curseurs. Tout le club s’est mis très vite au diapason."

"Il y a beaucoup d’éléments à mettre en place pour être aux normes des exigences de cette Ligue 2. On n’a pas chômé. La préparation est passée très, très vite." Olivier Frapolli, entraîneur du Stade Lavallois à franceinfo



Une pression en plus, sans doute, mais ça ne doit pas changer la façon d'aborder la saison. "L’année dernière, il fallait 45 points pour ne pas être dans les quatre derniers. Cela représente 15 victoires, constate Laurent Guyot, le coach d'Annecy, club également promu cette saison. Les compteurs sont remis à zéro. S’il n’y avait eu que trois descentes nous l’aurions abordée de la même manière.

"À Annecy, la montagne est partout autour de nous. Grimper des cols, on sait ce que cela veut dire au sens propre comme au sens figuré. Il faut s’inspirer de cela pour aborder ce championnat." Laurent Guyot, coach du FC Annecy à franceinfo

Jouer le haut de tableau

Certaines équipes espèrent échapper à cette pression du maintien. C’est notamment le cas de l'AS Saint-Etienne, relégué pour la première fois depuis 2001. Le club du Forez reçoit Dijon ce samedi, et aspire à retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible. "Toutes les équipes qui descendent sont données favorites pour la remontée", reconnaît Anthony Briançon. Recrue estivale des Stéphanois, le défenseur central souhaite voir le club jouer le haut de tableau. "Il y a beaucoup de grosses écuries dans ce championnat de Ligue 2, ça ne va pas être facile."

Le défenseur a peut-être déjà en tête les rencontres face à Metz, Caen, Sochaux ou le Paris FC, autres équipes nourrissant de fortes ambitions. "Cela va être un beau championnat", conclut Anthony Briançon. Beau et certainement très disputé car s’il y aura quatre relégations, deux clubs seulement rejoindront l'élite à la fin de saison 2022/2023, les barrages d'accession étant, cette fois-ci, mis entre parenthèses.