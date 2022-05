Ligue 2 : Auxerre, vainqueur de Sochaux, affrontera le barragiste de la Ligue 1 pour tenter de retrouver l'élite

De la tension jusqu'au bout. Le stade de l'Abbé-Deschamps a vibré comme rarement, vendredi 20 mai, dans la soirée pour les siens. Au final, c'est toute l'enceinte qui a explosé quand le dernier penalty, inscrit par Birama Touré, a offert aux Auxerrois la victoire face à Sochaux (0-0, 5 tab à 4).

Avec ce succès salvateur, obtenu à bout de forces et des crampes de quasiment tous les joueurs, l'AJA valide son statut de barragiste de Ligue 2, et affrontera Saint-Etienne ou Metz (ou Bordeaux en cas d'immense coup de théâtre) pour l'accession en Ligue 1 dans un barrage aller et retour (26 et 29 mai prochain).