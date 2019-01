VIDEO. Ligue 1 : regardez l'émouvant hommage de Nantes à Emiliano Sala

Tous les joueurs portaient pour l'occasion un maillot au nom de Sala, dont l'avion a disparu le 21 janvier.

Des applaudissements, des chants... et des larmes. Mercredi 30 janvier, les Nantais ont rendu hommage à Emiliano Sala dans les tribunes et sur le terrain de La Beaujoire, où les Canaris affrontent les Verts de Saint-Etienne en Ligue 1. Tous les joueurs portaient pour l'occasion un maillot au nom de Sala, dont l'avion a disparu le 21 janvier. Le match entre le FC Nantes et l'ASSE a aussi été interrompu à la 9e minute de jeu pour une minute d'applaudissements, en hommage au numéro 9 Emiliano Sala. L'entraîneur nantais Vahid Halilodzic n'a pas pu contenir ses larmes.

La famille a reçu le soutien de plusieurs joueurs, dont les internationaux argentins Lionel Messi, Gonzalo Higuain et Nicolas Otamendi. Mardi, un hommage a été rendu à Emiliano Sala dans tous les stades de Premier League, notamment avant la rencontre entre Cardiff et Arsenal, lors du premier match du club gallois depuis la disparition de l'attaquant.