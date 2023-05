Vidéo Ligue 1 : course à l'Europe, lutte pour le maintien... Les enjeux du sprint final

Le RC Lens et l'Olympique de Marseille sont à la lutte pour la deuxième place, synonyme de qualification directe en Ligue des champions, et disputent des rencontres importantes, samedi et dimanche.

L'exercice 2022/2023 touche à sa fin et le sprint final est lancé en Ligue 1. Si le Paris Saint-Germain est quasiment assuré de décrocher son 11e titre de champion de France, le RC Lens et l'Olympique de Marseille luttent pour décrocher leur billet direct en Ligue des champions, promis au deuxième du championnat, et ainsi éviter un tour de barrage bien souvent périlleux. L'OM a, samedi, un déplacement délicat à Lille, qui n'a pas perdu espoir de jouer l'Europe la saison prochaine, alors que les Lensois se rendront dimanche à Lorient, qui n'a plus rien à jouer. L'AS Monaco, qui avait enterré ses rêves européens en barrage de Ligue des champions la saison dernière, est bien placée pour terminer quatrième. Mais son match à Lyon, vendredi, sera déterminant tout comme les résultats de ses poursuivants, Lille, Rennes (en déplacement à Ajaccio) et donc Lyon, qui peuvent tous décrocher une qualification européenne. Dans le bas de tableau, le FC Nantes, premier relégable avec 33 points, garde une chance de se maintenir. Les Canaris, qui accueillent samedi Montpellier, doivent miser sur un faux pas de l'AJ Auxerre, 16e avec seulement une longueur d'avance points et qui reçoit le PSG dimanche. Pour Ajaccio, Troyes et Angers, la messe est déjà dite et leur billet pour la Ligue 2 déjà composté.