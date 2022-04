Saint-Etienne-Marseille : l'OM refroidit les Verts et conforte sa deuxième place en Ligue 1

Reporté à ce dimanche à cause de la neige, le choc entre Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille a viré à la démonstration de force des visiteurs, qui ont glacé un Chaudron incadescent en giflant les Verts (2-4).

A cause de la neige tombée dans le Forez, les Marseillais ont dû passer tout le week-end à Saint-Etienne. Mais les Olympiens n'auront pas perdu le sourire pour autant. Car s'ils ont finalement dû patienter jusque dimanche 15h pour affronter les Verts - après que la neige a provoqué le report de la rencontre prévue samedi soir, ils ont réalisé la bonne opération du week-end.

Faciles vainqueurs de Verts bien pâles (4-2), pour ne pas dire fantomatiques, les Marseillais confortent leur deuxième place de Ligue 1 après le nul entre Nice et Rennes, samedi (1-1). Et si l'OM a été bien aidé par deux penalties et un but contre-son-camp de Kolodziejczak, cette victoire est tout sauf illogique tant Marseille a dominé la rencontre.

La réussite fuit les Verts

Il y a des gifles qui font plus mal que d'autres, comme celles reçues par un grand froid, ou administrées par un vieil ennemi. Deux conditions réunies ce dimanche pour l'AS Saint-Etienne, corrigée à domicile par l'OM dans un Chaudron d'abord bouillant, mais progressivement glacé par le naufrage stéphanois. Et encore : le petit bijou de Lucas Gourna-Douath en fin de rencontre est venu sauver les apparences pour des Verts qui n'ont jamais semblé en mesure de tenir tête à leurs invités du jour.

Pourtant, Denis Bouanga avait idéalement lancé l'après-midi pour l'ASSE. Le Gabonais a en effet vu Pau Lopez rendre hommage à un autre gardien espagnol, Luis Arconada, en commettant une faute de main énorme sur une frappe anodine (1-0, 9e). Un petit coup de pouce du destin bienvenu pour les Verts. Mais ne vous y trompez pas : la réussite était bien du côté de l'OM ce dimanche dans le Forez.

Deux penalties et un CSC offerts

Juste avant la pause, Dimitri Payet a d'abord égalisé sur un premier penalty, après que Mangala a ceinturé Caleta-Car sur corner (1-1, 45e). Et ce alors que Bouanga venait de se faire refuser un but pour hors-jeu. Mais ce n'est pas tout. Car si l'OM a maîtrisé le second acte de la tête et des épaules, avec bien plus d'allant offensif, c'est grâce à deux autres coups du sort que les Marseillais ont fait le break.

Le premier ? Un but contre son camp improbable de Kolodziejczak, venu dégager le ballon en pleine lucarne après une belle parade de Bernardoni. Le second ? Un nouveau penalty pour l'OM, concédé par Nordin, après avoir dansé la samba avec Gerson. Cette fois, c'est Bamba Dieng qui s'y est collé.





Les statistiques de la nette victoire de l'OM en terre stéphanoise

Amine Harit a ensuite enfoncé le clou en inscrivant le quatrième but de l'OM. Celui de trop pour des Verts apathiques, impuissants et spectateurs de leur propre match. La frappe lointaine de Gourna-Douath en fin de partie a adouci la note, mais à la fin ce sont quand même les Stéphanois qui payent l'addition. Les Marseillais ont le moral, eux : ils vont enfin pouvoir quitter le Forez avec trois points de plus dans leur besace, et une avance confortée sur leurs poursuivants pour le podium. Enfin, à condition que les autoroutes soient déneigées.