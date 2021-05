Sacre de Lille en Ligue 1 : c'est "un exploit quand on voit la puissance du Paris Saint-Germain", se réjouit Olivier Létang, le président du club lillois

Le sacre du LOSC dimanche soir en Ligue 1 est "un exploit quand on voit la puissance du Paris Saint-Germain, et la difficulté en France d'aller chercher des titres avec l'ogre PSG", s'est réjoui lundi 24 mai sur franceinfo le président du club lillois, Olivier Létang. Lille a obtenu dimanche le titre de champion de France en s’imposant à Angers (1-2).

franceinfo : Que ressentez-vous ce matin ?

Olivier Létang : Le premier sentiment, c'est beaucoup de joie et de fierté : de joie, parce qu'il y a toujours beaucoup de travail derrière un titre. Beaucoup de fierté pour toute une communauté, pour un staff qui a fait un travail formidable, avec Christophe Galtier à sa tête. Il a été extraordinaire toute la saison. Et puis une pensée pour un groupe de joueurs qui n'a rien lâché, qui malgré des moments parfois difficiles, notamment avec notre parcours à domicile, est resté toujours aligné, à qui on a transmis beaucoup de force et de tranquillité pour avoir cette issue favorable. On a un groupe assez jeune en termes de titres. Il fallait apporter beaucoup d'apaisement, de force, de calme et de tranquillité pour rester concentrés sur nos objectifs, sur les rencontres qui se présentaient à nous.

Il n'y a pas eu un petit doute cette semaine après le match nul contre Saint-Etienne, la pression est-elle montée ?

Du doute, pas du tout. Les matchs qui auraient pu créer un petit peu de doute chez nous, c'est peut-être la défaite à Nîmes à domicile, et puis le match nul contre Montpellier, mais encore une fois on est restés unis, forts ensemble. On s'est demandé si on avait loupé le coche. Mais immédiatement après la rencontre, on s'est dit avec Christophe Galtier que ce point allait compter à la fin, sans savoir quel allait être l'épilogue. Ce titre revient finalement au LOSC, ce qui est un exploit quand on voit la puissance du Paris Saint-Germain, et la difficulté en France d'aller chercher des titres avec l'ogre Paris Saint-Germain.

Comment allez-vous faire pour garder Christophe Galtier ?

On vient de gagner, la pression retombe. On souhaite célébrer, profiter, partager, avec notre communauté qui nous a manqué toute la saison. Il y a eu un engouement très populaire du côté de Lille et de la métropole, mais c'est vrai que les supporters nous ont manqué. On est déçus qu'ils n'aient pas pu profiter plus que ça de cette formidable saison. On va les retrouver pour les célébrations, mais ce n'est pas le moment d'évoquer les cas individuels.