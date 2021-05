Quatre suspects interpellés dans l'enquête sur l'agression du père du footballeur du PSG Marquinhos

Les suspects ont été arrêtés mardi matin à Paris et en région parisienne. Ils ont entre 17 et 29 ans.

Quatre personnes, soupçonnées d’avoir participé à l’agression du père du footballeur du PSG Marquihnos en mars dernier et au cambriolage de son domicile, ont été interpellées mardi 18 mai, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du journal L’Equipe. Les suspects, âgés de 17, 20, 28 et 29 ans, ont été arrêtés à Paris, dans l’Essonne et le Val-de-Marne.

Le 14 mars 2021, des hommes encagoulés avaient fait irruption dans la maison du père de Marquinhos, à Chatou (Yvelines), alors qu’il gardait les deux filles du footballeur pendant que celui-ci jouait. Les agresseurs avaient frappé le père du joueur et étaient repartis essentiellement avec des sacs de luxe. "Personne n'a souffert et tout le monde va bien, plus de peur que de mal", avait réagi la famille du joueur dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Le même soir, le domicile d’un autre joueur du PSG, Angel Di Maria, avait également été cambriolé.