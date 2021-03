PSG : ce que l'on sait des cambriolages aux domiciles d'Angel Di Maria et du père de Marquinhos

La soirée du dimanche 14 mars est à oublier pour Angel Di Maria et Marquinhos. Défaits sur le terrain par Nantes au Parc des Princes (1-2), ces deux joueurs internationaux du Paris Saint-Germain ont également connu un incident bien plus grave en dehors. Voici ce que l'on sait sur les deux cambriolages qui les ont touchés.

Que s'est-il passé dans la soirée ?

A la 62e minute, Angel Di Maria est remplacé et rappelé sur le banc par son entraîneur, Mauricio Pochettino. Quelques minutes plus tôt, Leonardo, le directeur sportif brésilien du club s'est entretenu par téléphone avec le banc parisien pour que Di Maria sorte du terrain pour être informé au plus vite du cambriolage à son domicile situé à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). En effet, aux alentours de 21 heures, plusieurs objets de valeurs ont été dérobés dans le coffre fort du couple, situé à l'étage. La famille était présente mais n'a rien entendu, précise une source policière. Selon elle, des bijoux et des montres situés dans un coffre situé à l’étage ont été dérobés. Le préjudice reste à évaluer mais il est inférieur à 500 000 euros.

A quelques kilomètres de là, à Chatou (Yvelines), c'est le domicile du père de Marquinhos qui a connu le même scénario. A 20h30, deux hommes encagoulés ont fait irruption dans la maison du père de Marquinhos. Le père gardait alors les deux filles du footballeur. D'après une source policière, les agresseurs ont frappé le père du joueur et sont repartis essentiellement avec des sacs de luxe. "Personne n'a souffert et tout le monde va bien, plus de peur que de mal", indique un message publié sur le compte Instagram du joueur.

Quelles suites judiciaires ?

Pour le cambriolage d'Angel Di Maria, la brigade de répression du baditisme a été saisie par le parquet de Nanterre( Hauts-de-Seine) pour "vol avec effraction". En ce qui concerne l'international brésilien, la police de Versailles enquête pour "vol et séquestration" puisque les malfaiteurs ont enfermés les deux filles du joueur, toutes les deux adolescentes, ainsi que son père, dans un dressing, selon Le Parisien.

Quel est la réaction du club ?

Le PSG va prendre en charge le paiement de vigiles pour toutes les maisons de ces joueurs, a appris France Bleu Paris ce lundi auprès du club, confirmant une information de l'Equipe.

Le club va renforcer la sécurisation des résidences des joueurs pour les prochaines semaines. D'ici 24 à 48h, des agents de sécurité vont être postés devant les domiciles des joueurs et ce, aux frais du club. Cette prise en charge durera au moins quelques semaines, précise le club.

Les joueurs du PSG régulièrement ciblés par les cambrioleurs

Il s'agit des troisième et quatrième cambriolages contre un joueur ou un proche du PSG en 2021. En janvier, le gardien Sergio Rico a vu son appartement dévalisé et quelques jours plus tard c'est l'attaquant Mauro Icardi qui s'est fait dérober pour 400 000 euros d'affaires, rappelle France Bleu.