PSG-OM : après sa victoire dans le Classique, Paris retrouve enfin le sourire

Le Paris Saint-Germain sort de sa mauvaise passe. Vainqueur du Classique face à l'Olympique de Marseille (1-0), dimanche 16 octobre, lors de la onzième journée de Ligue 1, le PSG a retrouvé la victoire qui le fuyait depuis trois rencontres toutes compétitions confondues. Grâce au seul but de Neymar, très en vue, Paris conforte sa place de leader du championnat alors que l'OM, trop timide, manque l'occasion de recoller au classement.

Entre les rumeurs de départ de Kylian Mbappé et les révélations de Médiapart sur "l'armée numérique" du club, l'ambiance était morose au PSG. A l'inverse, la dynamique positive de l'OM (trois victoires en quatre matchs) avait laissé croire que Marseille pouvait chiper son deuxième succès de l'ère qatarie au Parc des Princes.

Les Phocéens ont même eu leur chance dans une très bonne fin de première période, puis au retour des vestiaires, à l'instar de Chancel Mbemba (38e, 50e). Ils auraient pu bénéficier d'un penalty sur une main litigieuse de Nordi Mukiele (46e), sur une frappe d'Alexis Sanchez, sur laquelle l'arbitre Clément Turpin n'a pas bronché.

Pau Lopez a sauvé les meubles

Si les hommes d'Igor Tudor étaient encore en vie, ils le devaient à une prestation majuscule de Pau Lopez pour écoeurer Lionel Messi (3e, 4e) et consorts (5e, 19e, 28e, 61e, 70e). Quand ce n'est pas la barre qui a repoussé le coup franc de l'ancien Barcelonais (35e).

Mais l'OM s'est grisé dans cette période positive et l'a payé cher. Moment choisi par Neymar, bien servi par Kylian Mbappé, pour ouvrir la marque juste avant la mi-temps (1-0, 45e+2). La conclusion d'une transition bien négociée alors que Chancel Mbemba avait abandonné son poste dans la défense centrale phocéenne pour se muer, en vain, en attaquant de fortune.

Particulièrement bon, autant dans l'attitude que dans le jeu, Neymar a même provoqué l'expulsion de Samuel Gigot en fin de rencontre (72e). Auteur d'une faute violente et inutile aussi loin de son but, le défenseur marseillais a anéanti les derniers espoirs olympiens de revenir au score. Et d'éviter, ainsi, une deuxième défaite consécutive en Ligue 1, alors que se profile un calendrier chargé avec Lens, Lyon et Monaco au menu avant la Coupe du monde.

Choix payant de Christophe Galtier

Même s'ils auraient dû être plus efficaces, les Parisiens ont retrouvé de la maîtrise dans leur jeu. Le choix de Christophe Galtier de passer à quatre défenseurs et trois milieux de terrain pour muscler ce secteur s'est montré payant.

Le PSG aura l'occasion d'enchaîner dès vendredi prochain à Ajaccio et son calendrier jusqu'à la trêve de la Coupe du monde invite à l'optimisme (hormis Lorient, trois matchs de Ligue 1 face à des équipes dans la deuxième partie de tableau). Le football a repris ses droits dans la capitale, pour le plus grand plaisir de Christophe Galtier.