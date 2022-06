PSG : Nasser Al-Khelaïfi espère trouver "rapidement un accord" avec l'entraîneur Christophe Galtier et affirme n'avoir "jamais discuté" avec Zinédine Zidane

Galtier au PSG, cela devrait être pour bientôt. En réponse aux informations publiées dans plusieurs médias, dont franceinfo lundi soir, Nasser Al-Khelaïfi a confié au Parisien espérer trouver "rapidement un accord" avec l'entraîneur Christophe Galtier. Dans le même temps, le dirigeant qatarien a nié en bloc toute approche auprès de Zinédine Zidane : "On n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement."

Le technicien de l'OGC Nice, champion de France en 2021 avec Lille, devrait donc se retrouver sur le banc du Parc des Princes à la reprise de la Ligue 1. Le président parisien développe : "On a une shortlist de coachs, on discute avec Nice, ce n’est pas un secret. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts."

Sur le sujet Zidane, Al Khelaifi évoque "un joueur fantastique, d'une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel avec trois Ligue des champions", mais précise surtout que la direction du PSG s'est dirigée vers "une autre option. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place." C'est en interne que la nouvelle stratégie a été décidée sur la nouvelle stratégie à mettre en place sur l'entraîneur : "Moi, je sais exactement ce dont on a besoin. Il y a des détails dans le club que vous ne connaissez pas."



"Le rêve est une chose, la réalité est une autre"

Si les supporters ont pendant longtemps attendu l'ancien technicien du Real Madrid, il n'en sera donc rien pour cette fois-ci. Le président parisien s'explique en poésie : "Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan…" Et de revenir sur l'état d'esprit qu'il veut désormais faire régner dans le vestiaire des siens : "Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes."

Comme une mise en garde pour l'effectif qui devrait composer le PSG sur la saison 2022-2023, le patron qatari "veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner", et développer cette "mentalité", à tous les étages du club. "À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin, résume-t-il sur l'exercice qui vient de se terminer. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %." Dans les grandes lignes de l'entretien accordé au Parisien, Nasser Al Khelaifi évoque aussi un changement, à terme, au niveau du recrutement.

"On va avoir le meilleur centre d’entraînement du monde. Mon objectif pour les prochaines années est de n’avoir que des joueurs parisiens dans notre équipe. Il y a tellement de talents dans notre région. Les meilleurs joueurs de notre région méritent de jouer pour le PSG. Cela prendra du temps, mais c’est un objectif." Nasser Al Khelaifi dans un entretien accordé au Parisien

Pour finir, Al Khelaifi a aussi évoqué les arrivées au PSG d'Antero Enrique, dont le rôle "reste encore à définir" et de Luis Campos, "qui va se concentrer sur l'équipe première" dans l'idée "de découvrir de nouveaux talents, de nouveaux marchés" a défendu le dirigeant avant l'annonce donc, dans les prochains jours, d'un nouvel entraîneur dans la capitale.