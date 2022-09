PSG-Brest : service minimum pour Paris, vainqueur sans saveur des Bretons et de nouveau leader de Ligue 1

Un Paris-Brest peu savoureux, qui laisse les deux camps sur leur faim. Voilà ce qu'ont servi les vingt-deux acteurs, samedi 10 septembre, au Parc des Princes. La timide victoire 1 but à 0 des Parisiens s'est dessinée grâce à un bonbon de Neymar.

Quatre jours après avoir mis les petits plats dans les grands face à la Juventus Turin (2-1), ce qui a confirmé l'appétit du PSG sur la scène européenne, les Parisiens se sont montrés plus fades à l'heure de recevoir les Bretons à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. L'essentiel étant fait en reprenant la tête du championnat, ils peuvent néanmoins se tourner sereinement vers le prochain service en C1, avec le Maccabi Haïfa au menu, mercredi.

Un penalty raté par les Brestois

Avec seulement deux changements dans son onze de départ (Bernat et Danilo), Christophe Galtier avait pourtant choisi les mêmes ingrédients que depuis le début de saison. Mais sur le terrain, tout a été plus brouillon samedi, malgré l'aisance technique des Parisiens, à l'image des louches servies par Messi en début de match et à l'origine des grosses occasions de Neymar (11e) et Mbappé (13e). C'est d'ailleurs l'Argentin qui a fait la différence à le demi-heure de jeu pour servir Neymar, qui n'a pas tremblé seul face à Bizot (1-0, 30e).

On pensait alors le PSG lancé vers une nouvelle démonstration. C'était sans compter sur le Stade brestois, venu au Parc des Princes avec des ambitions et du caractère. Les contre-attaques toujours tranchantes des hommes de Michel Der Zakarian sont régulièrement venues inquiéter l'arrière-garde parisienne en première période. Moins en seconde, même si c'est là que les Pirates ont bien failli faire mouche sur un penalty non converti par Islam Slimani (70e).

Bousculés en fin de match par des Bretons le couteau entre les dents, les Parisiens ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Dans cette rencontre de Ligue 1 coincée entre deux rendez-vous de Ligue des champions, il leur a manqué un soupçon d'envie. Peut-être d'une pincée de réussite, aussi. Messi, Neymar et Mbappé ont buté un à un sur Bizot. L'attaquant français était, semble-t-il, dans un jour sans.

4 - Paris s’est imposé par un but d’écart lors d’un match de Ligue 1 en voyant son adversaire manquer un penalty pour la 4e fois sous l’ère QSI (depuis 2011/12) et pour la 1re fois depuis mai 2019, sur la pelouse d’Angers (2-1). Gigio. #PSGSB29 pic.twitter.com/0DD95pm9wb — OptaJean (@OptaJean) September 10, 2022

Mais ça ne s'est pas joué à grand chose. En première période, deux positions de hors jeu ont empêché Kylian Mbappé de plier la rencontre. La première a amené l'annulation d'un carton rouge qu'il avait provoqué. La seconde, juste avant la pause, a provoqué l'annulation de son but. A l'image de sa machine à marquer, Paris n'était donc pas très inspiré. Et si le PSG n'a pas franchement vacillé, il s'en est quand même plutôt bien sorti, à l'image de Presnel Kimpembe.

Déjà averti, le défenseur français aurait dû être expulsé en fin de match après un tacle dangereux et un geste d'humeur sur l'arbitre de la rencontre. Ce qui aurait sans doute salé l'addition pour Christophe Galtier et sa brigade, qui, à l'heure de débarasser, ont le plaisir de reprendre la tête de la Ligue 1 avec 19 points en sept journées. Un rythme effréné qui peut aussi expliquer la baisse de régime du jour.