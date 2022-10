Ligue 1 : en panne sèche, Marseille se fait surprendre à domicile face à Lens

L'Olympique de Marseille a subi une troisième défaite de rang en Ligue 1 face au RC Lens (0-1), samedi, et voit le podium s'éloigner.

Hold-up au Vélodrome. Dominateur, l'Olympique de Marseille s'est incliné face à une équipe de Lens opportuniste (0-1), samedi 22 octobre, au Vélodrome, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Quatrièmes, les Phocéens voient le podium s'éloigner, leur adversaire du soir comptant désormais quatre points d'avance sur eux.

Malgré de belles performances en Ligue des champions et un bon début de championnat où le club a titillé le PSG au classement, Marseille a enchaîné une troisième défaite de rang en championnat après celle concédée contre Ajaccio (1-2) et le Classique perdu à Paris (0-1) le week-end dernier. Résultat, l'OM se retrouve à portée de tirs de Rennes et Monaco qui jouent dimanche, tandis que Lens récupère provisoirement la place de dauphin à Lorient.

Un match rugueux

Les débats ont souvent été hachés entre les deux formations, en témoignent les 39 fautes sifflées (co-total le plus élévé cette saison) par l'arbitre Benoît Millot. Le capitaine lensois Seko Fofana a subi de trois fautes évidentes, notamment une de Sead Kolasinac (14e) qui lui a valu un avertissement. Le Bosnien, blessé sur l'action, n'est d'ailleurs pas passé loin de prendre un rouge pour s'être essuyé les crampons sur Przemyslaw Frankowski deux minutes plus tard. Il a ensuite rapidement cédé sa place à Pape Gueye, sur blessure (21e).

En fin de première période, le nouvel entrant et Frankowski se sont même violemment percutés, occasionnant un long arrêt de jeu à cause de saignements de nez du Polonais (45e+3). Une agressivité qui s'explique par l'enjeu d'une place sur le podium.

L'OM peut s'en mordre les doigts

Dominateurs, les Marseillais ont eu les occasions de faire sauter le verrou lensois mais n'ont pas été assez tueurs. Nuno Tavares est d'abord passé à quelques centimètres d'offrir l'ouverture du score à Alexis Sanchez (39e). Puis, Jonathan Clauss a manqué de punir ses anciens coéquipiers en envoyant une intelligente déviation du Chilien sur le poteau des Sang et Or (43e).

7 - Lens a gagné 7 matches à l’extérieur en 2022 en Ligue 1, déjà le co-total le plus élevé de son histoire sur une année civile dans la division avec 1957, 1994, 1998 et 2021. Voyageur. #OMRCL pic.twitter.com/Qglk9YzNB5 — OptaJean (@OptaJean) October 22, 2022

Mais contre le cours du jeu, le Lensois David Pereira Da Costa a inscrit un but chanceux sur une frappe de 25 mètres, déviée par Leonardo Balerdi dans ses propres filets (78e). Lens confirme ainsi sa capacité à bien voyager, puisque les Sang et Or ont signé leur septième victoire à l'extérieur de l'année. Un record pour le club qui peut lui permettre de rêver d'Europe. De son côté, Marseille devra gommer ce manque d'efficacité pour la rencontre décisive de Ligue des champions contre Francfort, mercredi.