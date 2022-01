OL - ASSE : des Lyonnais sans éclat remportent le derby et enfoncent un peu plus les Stéphanois

Invaincu lors de ses sept dernières réceptions face à l’ASSE en Ligue 1, Lyon a préservé sa suprématie à domicile dans le derby face aux Verts, vendredi 21 janvier. Les Gones se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) dans un match tendu sur le terrain et en tribunes malgré la jauge sanitaire. Moussa Dembélé a inscrit le seul but de la rencontre, sur penalty. Défaits pour la septième fois consécutive, les Stéphanois restent lanterne rouge.

Les Lyonnais n’avaient plus connu le goût du succès au Groupama Stadium depuis le 30 octobre dernier, mais cette victoire face aux Verts n’est pas si rassurante pour les Gones. Face aux derniers du championnat, les hommes de Peter Bosz ont peiné à faire sauter le verrou stéphanois et ont montré un inquiétant manque de maîtrise. Ils ont tout de même vu leur domination en première période concrétisée par un but de Moussa Dembélé, sur penalty au quart d’heure de jeu.

Paul Bernardoni décisif

En l’absence de leur meilleur buteur, Wahbi Khazri, les Stéphanois ont quant à eux eu du mal à se procurer des occasions. Même s’ils ont davantage mis le pied sur le ballon au retour des vestiaires, leur déchet technique et leur timidité offensive ne leur ont pas permis d’inquiéter Anthony Lopes. Le nouveau portier des Verts, Paul Bernardoni, a, au contraire, été mis davantage à contribution et a permis à ses coéquipiers de garder l’espoir d’égaliser, en vain, grâce à plusieurs interventions décisives.

Les stats du succès de l'@OL dans ce derby ! #OLASSE pic.twitter.com/obTA5NHDhv — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 21, 2022

Après quatre matchs nuls et un succès étriqué à Troyes (1-0), les trois points obtenus sans briller par les Lyonnais ont au moins le mérite de ramener l’OL provisoirement dans le top 10 au classement. Les Gones entament également une série de victoires avant d’affronter Monaco, Nice, Lens et Lille, ainsi que Marseille, après l'arrêt et le report du match il y a quelques semaines en raison d'un jet de bouteille sur Dimitri Payet. Les Stéphanois restent lanterne rouge, avec seulement douze points au compteur.