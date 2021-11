DIRECT. Monaco-Lille : les Monégasques marquent mais restent menés, suivez la deuxième mi-temps du match de Ligue 1

Quoi de mieux qu'un affrontement entre deux équipes qualifiées en Coupe d'Europe pour ouvrir cette 14e journée, vendredi 19 novembre ? Alléchant sur le papier, ce Monaco-Lille oppose deux formations ayant connu un début de saison en dents de scie. L'ASM, 11e, reste sur deux matchs sans marquer et va tenter de rebondir. Le LOSC, de son côté, n'a plus gagné depuis un mois et demi en championnat et occupe une décevante 12e place.

L'occasion de se relancer avant des rendez-vous continentaux importants. Le club de la Principauté pourrait se qualifier en huitièmes de finale de Ligue Europa en cas de victoire contre la Real Sociedad, jeudi 25 novembre. Deux jours plus tôt, le LOSC a l'occasion de faire un pas vers les huitièmes de finale de Ligue des champions, face à Salzbourg. Mais avant d'y penser, les deux formations doivent se relancer dans le championnat domestique.