Marseille-Lyon : l'OM s'offre le choc des Olympiques et évite la crise

Enfin un peu d'air. Un soir de choc crucial dans la course à l'Europe, Marseille s'est imposé face à Lyon, dimanche 6 novembre, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 (1-0). Quatre jours après leur élimination de toute compétition européenne, les Phocéens ont trouvé les ressources pour rebondir dans leur stade Vélodrome. Leur envie de bien faire, de se racheter après cinq matchs sans victoire, a été récompensée face à des Lyonnais peu inspirés.

"Si les mauvais résultats durent, on va vraiment finir par entrer dans cette crise." L'avertissement donné par Dimitri Payet avant le match lors d'une interview accordée à Prime Video a été pris au sérieux. Les joueurs d'Igor Tudor sont bien entrés dans leur rencontre, avec la volonté de jouer vers l'avant sans partir à l'abordage comme ils l'ont fait avant d'être punis contre Tottenham mardi en Ligue des champions (1-2).

Coup de Gigot

C'est assez logiquement qu'ils ont ouvert le score grâce à un coup de tête de Samuel Gigot après un corner bien tiré de Jordan Veretout en fin de première période (43e). Les Marseillais avaient déjà apporté le danger par deux fois grâce à Alexis Sanchez, devancé par un tacle audacieux de Nicolas Tagliafico (13e), puis en manquant le cadre de peu sur corner (21e).

43 - L'ouverture du score de Samuel Gigot est intervenue sur le 1er tir cadré du match, qui est aussi le 1er tir cadré le plus tardif d'un match de Ligue 1 cette saison. A point. https://t.co/1rymsRC2ib — OptaJean (@OptaJean) November 6, 2022

Même si le deuxième acte a sonné la fin de la domination de l'OM, les occasions franches ont été très rares côté Lyonnais. A part une frappe assez lointaine de Karl Toko Ekambi, repoussée par Pau Lopez (63e), et une tête trop molle d'Alexandre Lacazette (89e). Il n'y a pas eu de dénouement cruel cette fois. Mais l'ironie a voulu que le buteur et le passeur décisif marseillais se percutent de plein fouet, obligeant Gigot à quitter la pelouse (61e), k.o debout, et laissant Veretout la bouche ensanglantée.

En plus de stopper l'hémorragie, les Marseillais réalisent une bonne opération au terme de cette 14e journée. Ils gagnent une place au classement, profitant de la défaite de Lorient face au PSG (1-2) et reviennent à un seul point du podium, après le nul de Rennes face à Lille (1-1). Dans l'autre sens, Lyon a encore beaucoup de chemin pour rattraper le wagon de tête et reste bloqué à une 8e place, sans la moindre saveur, sept points derrière l'OM.