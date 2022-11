Ligue 1 : Monaco s'impose à Toulouse, Paris remercie Neymar, vent de folie à Ajaccio... Ce qu'il faut retenir de la 14e journée

Le PSG n'a pas laissé filer de points en Bretagne, dimanche, et conforte sa première place en Ligue 1 devant Lens tandis que dans la course à l'Europe, Monaco s'est imposé au Stadium contre le TFC.

La 14e journée de Ligue 1 a conforté la hiérarchie en tête de classement. Les champions de France parisiens ont assuré l'essentiel en s'imposant à Lorient, dimanche 6 novembre, tout comme Lens à Angers, samedi 5 novembre. Samedi soir, Ajaccio a signé un succès retentissant contre Strasbourg en inscrivant quatre buts en l'espace de 15 minutes. Dans la course à l'Europe, Monaco et Nice se sont également imposés.

>> Les résultats de la 14e journée de Ligue 1

Paris remercie Neymar, Lens ne lâche pas de lest

Où en serait le PSG sans Neymar cette saison ? Une question rhétorique, bien sûr, mais le Brésilien a encore permis de sceller une victoire importante pour les champions de France dimanche à Lorient. Buteur (0-1, 9e) puis passeur décisif sur le but de Danilo Pereira (1-2, 81e), le numéro 10 parisien a, une nouvelle fois, fait l'étalage de tout son talent. Les statistiques toutes compétitions confondues du "Ney" sont d'ailleurs sensationnelles cette saison : 18 matchs disputés, 15 buts, 12 passes décisives... En Ligue 1, il est même décisif toutes les 50 minutes. Le meilleur début de saison du Brésilien avec Paris, sans aucun doute, et une contribution importante à l'une des meilleures séries d'invincibilité du PSG (aucune défaite lors des 30 derniers matchs toutes compétitions confondues avec 23 victoires et sept nuls). Seule frayeur de la soirée pour le PSG (et pour l'équipe de France, à quelques jours de la Coupe du monde), la sortie précoce de Kylian Mbappé, gêné aux adducteurs. L'entraîneur parisien Christophe Galtier s'est toutefois montré rassurant, évocant simplement de la "fatigue musculaire".

De leur côté, les Sang et Or ont sécurisé leur place de dauphin en signant un quatrième succès de rang à Angers (1-2). Lens reste à cinq longueurs de Paris.

Monaco et Nice digèrent bien leur qualification

Trois jours après leur qualification pour les 16es de finale la Ligue Europa et les 8es de finale de la Ligue Europa Conference, Monaco et Nice ont enchaîné en championnat. L'ASM a pu compter sur un bijou en pleine lucarne d'Aleksandr Golovin pour ouvrir le score contre Toulouse (0-1, 46e), avant que Breel Embolo ne fasse le break (0-2, 60e). Du côté de Nice, la frappe déviée de Sofiane Diop par Gaëtan Laborde (1-0, 54e) contre Brest a suffi au bonheur des Aiglons qui enchaînent un sixième match sans défaite toutes compétitions confondues.

À Reims, Nantes, réduit à 10 après l'expulsion de Nicolas Pallois, a cédé dans les dernières minutes sur un penalty de Balogun (1-0, 82e). Dans l'autre rencontre de l'après-midi, Clermont pourra regretter ses deux penalties loupés contre Montpellier (1-1).

Belaïli fait souffler un vent de folie à Ajaccio

Tout a basculé en fin de première période, samedi soir au stade François-Coty. Menés 0-2 à domicile par Strasbourg, après un superbe coup-franc de Jean-Ricner Bellegarde et un ballon lobé subtil de Kevin Gameiro, l'ACA a tout renversé en l'espace de 15 minutes. À la 33e minute, Youcef Belaïli a transformé un penalty (1-2, 33e), une minute avant que Mounaïm El Idrissy n'égalise sur un tir en pivot (2-2, 34e).

Cinq minutes plus tard, Belaïli est venu tromper de nouveau Matz Sels sur penalty (3-2, 39e) avant de délivrer une passe décisive pour Nouri juste avant la pause (4-2, 45e+3). Homme du match, l'Algérien s'est même payé le luxe de louper un troisième penalty en deuxième période. Le club corse a signé son premier succès de la saison à domicile et remporté son premier match dans l'élite contre Strasbourg depuis... 1971. Un joli coup double.