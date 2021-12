Lutte pour le podium entre Rennes et Nice, Lille et Lyon en quête de points, Pascal Dupraz débute sa mission en championnat... Les enjeux du multiplex de la 19e journée de Ligue 1

Derniers efforts avant le réconfort. Alors que les fêtes de fin d'année et la trêve hivernale approchent à grand pas, les joueurs de la Ligue 1 s'apprêtent à disputer leur dernier match de l'année, mercredi 22 décembre.

Alors que plusieurs équipes ont plutôt bien négocié cette première partie de saison, à l'image de Marseille, dauphin du PSG au classement, ou de Rennes et Nice, à la lutte pour le podium, d'autres n'ont pas tenu le choc, comme Saint-Étienne et Bordeaux. L'occasion pour ces derniers de finir l'année 2021 sur une bonne note. Ce sera également l'objectif de Lille et Lyon, qui n'ont pas su répondre aux attentes du début de saison. Voici les différents enjeux à connaître pour cette 19e journée de championnat.

Marseille : objectif deuxième place

Le club phocéen, actuellement sur une série de trois victoires lors de ses quatres dernières rencontres dans l'élite, semble bel et bien parti pour passer Noël dans les hauteurs du classement, et peut-être même en deuxième position, juste derrière l'ogre parisien. Pour s'en assurer, les hommes de Jorge Sampaoli doivent l'emporter face à Reims.

Un succès qui viendrait confirmer la belle première moitié de saison réalisée par les Olympiens. Des résultats satisfisants, dus en partie à leur assise défensive, puisqu'ils n'ont encaissé que 14 buts après 17 matchs disputés en L1 cette saison, ce qui ne leur était plus arrivé depuis la saison 1998/99 (13).

4 - Dimitri Payet a été passeur décisif lors de chacun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 avec Marseille (4 assists), égalant sa plus longue série du genre dans l'élite après avril 2021 et avril-mai 2015. Caviars. #RCSAOM pic.twitter.com/ChKftOtBqt — OptaJean (@OptaJean) December 12, 2021

Monaco-Rennes et Nice-Lens, la course à l'Europe continue

Le Stade Rennais, en déplacement sur la pelouse de Monaco, peut s'assurer une place sur le podium en cas de victoire. Mais en cas de faux-pas face aux Monégasques, il s'exposerait à un retour de l'OGC Nice, qui recoit le RC Lens. Un adversaire, certes dans une mauvaise passe (3 nuls et 2 défaites sur ses 5 derniers matchs en L1) mais auteur, dans l'ensemble, d'une belle première partie de saison sous les ordres de Franck Haise. C'est donc un duel à distance pour le podium qui se dessine entre Rennes et Nice, mais également un autre pour l'Europe entre Lens (6e) et Monaco (8e) qui ne sont séparés que d'un petit point au classement.

Lille et Lyon : une victoire pour bien finir ?

Loins de leurs standards habituels, les Lillois et les Lyonnais n'ont pas su répondre aux attentes. Les deux formations, qui s'étaient quittées sur un match nul lors de la dernière journée, sont respectivement 11e et 13e au classement, loin du podium qu'elles ont l'habitude de courtiser.

Les Rhodaniens recevront le FC Metz, relégable mais victorieux lors de la dernière journée contre Lorient. Le champion de France en titre doit, lui, se déplacer à Bordeaux, pour tenter de remonter la pente. Mais l'incertitude domine en Gironde, où plusieurs joueurs de l'effectif ont été testés positifs mardi. Si la situation s'aggrave, le match pourrait être reporté.

Saint-Étienne-Nantes : l'heure de la rédemption pour les Verts ?

Cette saison ne ressemble, pour l'instant, à rien d'autre qu'à un cauchemar pour les Stéphanois et leurs supporters. Lanterne rouge de la Ligue 1, le club du Forez n'a trouvé le chemin de la victoire qu'a deux reprises seulement cette saison. Afin de surmonter cette crise sportive, les Verts ont fait appel à Pascal Dupraz pour remplacer Claude Puel, écarté après la lourde défaite contre Rennes (5-0) et suppléé par Julien Sablé.

Vainqueur ce week-end face à Lyon-La Duchère en Coupe de France, Saint-Étienne s'est changé les idées, même s'il est sans doute trop tôt pour parler de guérison ou de convalescence. L'objectif désormais pour le coach savoyard, l'emporter face à Nantes pour permettre au club de se remettre sur de bons rails avant la trêve.