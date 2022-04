Ligue 1 : naufrage pour Saint-Etienne, corrigé à Lorient et plus que jamais en danger

Alors qu'ils avaient parfaitement lancé leur match, les Stéphanois ont été corrigés à Lorient vendredi soir (6-2) et s'enfoncent dans les tréfonds du classement.

Après 22 minutes de jeu, le match semblait plié, mais Saint-Etienne a coulé contre Lorient et vécu l'une des pires soirées de son histoire en Ligue 1 vendredi 8 avril (2-6). Les deux buts de Denis Bouanga (4e) et Arnaud Nordin (22e) étaient bien trompeurs. En face, Lorient a déroulé en revenant de nulle part. Les Merlus sont sortis vainqueurs de ce match de la 31e journée et pris une bonne bouffée d'air frais.

Les Bretons ont désormais quatre points d'avance sur Saint-Etienne, toujours 18e et barragiste. Pour les joueurs de Pascal Dupraz, cette nouvelle déconvenue face à un adversaire direct n'augure rien de bon. D'autant plus qu'ils pourraient voir revenir Metz ou Bordeaux à un seul point en cas de victoire de l'une des deux équipes lors de leur confrontation de samedi.