Lille-PSG : les Parisiens s'offrent un récital offensif face au Losc, en clôture de la 3e journée de Ligue 1

Porté par son trio d'attaque et un but dès le coup d'envoi, Paris a repris les commandes du championnat en corrigeant le Losc (7-1), dimanche.

Le PSG reprend son trône de leader du championnat de France. En déplacement au stade Pierre-Mauroy, dimanche 21 août, les Parisiens ont infligé une vraie claque aux joueurs lillois en clôture de la 3e journée de Ligue 1 (7-1).

Sur une magnifique combinaison dès le coup d'envoi, Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, a très vite donné le ton d'une soirée cauchemardesque pour les locaux, et prolifique pour les visiteurs. Lionel Messi, Neymar (par deux fois) et Ashraf Hakimi ont tous fait plier Léo Jardim, sans qui l'addition aurait pu être encore bien plus salée.

10 - Neymar est impliqué sur 10 buts en Ligue 1 cette saison (5 buts, 5 assists), au moins 2 fois plus que tout autre joueur. En 2021/22, son total était de 19 (13 & 6). Survolté. #LOSCPSG pic.twitter.com/UqDpEhGNHf — OptaJean (@OptaJean) August 21, 2022

Grâce à un trio d'attaque exceptionnel, et qui a sans doute livré sa meilleure prestation, revoilà les hommes de Christophe Galtier au sommet. A la lumière de la prestation de ce soir, ils seront durs à déloger. Pour les Dogues en revanche, une réaction est attendue dès vendredi prochain sur la pelouse du promu ajaccien.