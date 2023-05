Ligue 1 : viser la C1 et faire douter le PSG, un choc au parfum de finale entre Lens et Marseille

Les coéquipiers de Loïs Openda et d'Alexis Sanchez vont se livrer bataille à Bollaert-Delelis pour la deuxième place du championnat, samedi, à l'occasion du choc de la 34e journée de Ligue 1.

Vers la C1 et peut-être au-delà. Le RC Lens (3e, 69 points) et l'Olympique de Marseille (2e, 70 points) se retrouvent au stade Bollaert-Delelis, samedi 6 mai (21h), pour une rencontre décisive dans la course à la deuxième place du championnat, synonyme de qualification directe en Ligue des champions. Et à force de se tirer la bourre pour cette place de dauphin, derrière un leader parisien boitillant ces derniers temps, les hommes de Franck Haise et d'Igor Tudor se sont inéluctablement rapprochés de la première place de Ligue 1.

La Ligue des champions... Et plus si affinités

"On est très près du leader, je crois qu'on peut encore être champions". Après la victoire contre Auxerre (2-1) dimanche, Alexis Sanchez avait-il dévoilé l'objectif inavoué des Marseillais sur Prime Video ? En tout état de cause, en cas de victoire de Marseille ou de Lens samedi, le Paris Saint-Germain, qui se déplace à Troyes dimanche (21h), ne compterait provisoirement plus que deux ou points points d'avance sur le deuxième. Une première depuis plus de trois mois.

Mais si aucune des deux équipes ne l’emporte, le club de la capitale pourrait de nouveau creuser l’écart sur la pelouse troyenne, et n’aurait ensuite plus que deux victoires à aller chercher lors des quatre dernières journées de Ligue 1 pour s’assurer sa onzième couronne nationale, record absolu.

L'entraîneur marseillais, Igor Tudor, n'a toutefois pas voulu prononcer le mot 'finale' en conférence de presse, jeudi 4 mai. "C'est un grand match, a tempéré le tacticien croate. Les joueurs l'ont senti, ils ne se sont jamais aussi bien entraînés que cette semaine", dévoile le technicien croate, qui salue par ailleurs l'intensité mise par les Lensois. "Il y a la même énergie et la même volonté de développer un football offensif. Ils défendent un peu différemment, avec un pressing plus en zone, mais c'est le même style offensif, avec des courses, de l'agressivité, de la fluidité dans le jeu."

Pour Franck Haise, la pression est du côté marseillais. "On va essayer de faire notre meilleur match possible, face à un adversaire qui ambitionne toujours d’aller chercher la première place, a souligné l'entraîneur lensois. Il faudra de l'appétit, c'est sûr. Il y en aura de l'autre côté. C'est un beau match à jouer, le deuxième contre le troisième à cinq journées de la fin, ce n'est pas anodin", note le coach lensois.

Les guerriers phocéens face à la forteresse artésienne

Pour la 24e fois consécutive, l'antre des Sang et Or sera à guichets fermés. Une fidélité en tribunes bien rendue par les joueurs lensois. La bande de Franck Haise a remporté 14 de ses 16 réceptions en championnat (nul face à Lille, défaite face à Nice), soit le meilleur total du club depuis 40 ans. C'est simple : le Racing Club de Lens affiche le meilleur bilan à domicile des cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France), à égalité avec... Manchester City, actuel leader de Premier League. "J'aimerais jouer et, en même temps, être spectateur", a souri Brice Samba, le gardien Sang et Or, vendredi en conférence de presse. "Bollaert, c'est beau, c'est la beauté du foot", image lui le Marseillais Leonardo Balerdi.

Mais samedi, la forteresse artésienne se prépare à un assaut de grande ampleur. Les guerriers phocéens, invaincus lors de leurs 11 derniers déplacements en Ligue 1 (neuf victoires, deux nuls), se sont quant à eux imposés comme l'une des meilleurs équipes d'Europe loins de leurs terres. "L'intensité de pressing de Marseille n'a pas d'équivalent dans notre championnat, c'est pour ça que beaucoup d'équipes s'y cassent les dents", rappelle Haise. Deuxième meilleur bilan européen à l'extérieur derrière Naples, déjà sacré champion de Serie A, les Marseillais débarquent en pleine confiance, d'autant qu'ils n'ont plus perdu à Bollaert en championnat depuis le 28 novembre 2009.

Loïs Openda et Alexis Sanchez, duel de cannoniers

Avec des effectifs quasi complets (seuls Azzedine Ounahi et Amine Harit, blessés, et Salis Abdul Samed, suspendu, manquent à l'appel), la différence pourrait venir des deux attaquants phares : le Lensois Loïs Openda face au Marseilais Alexis Sanchez. Le premier, fer de lance des Sang et Or, figure parmi les quatre meilleurs buteurs de Ligue 1 avec ses 18 réalisations. Exploit unique en Europe, l'intégralité des buts du Belge ont été inscrits dans le jeu. Une menace bien ciblée par la défense marseillaise. "Il est capable de bien attaquer, de chercher la profondeur, reconnaît Balerdi. On doit bien communiquer en défense pour ne pas être surpris."

De l'autre côté du terrain, aux abords de la surface lensoise, Alexis Sanchez sera lui aussi surveillé de près. Meilleur buteur de l'OM cette saison (13 réalisations en Ligue 1), le Chilien a déjà inscrit plus de buts en championnat que sur ses deux dernières saisons cumulées avec l'Inter Milan (7 en 2020/21, 5 en 2021/22). "C'est un joueur avec énormément d’expérience et de qualités. Dans ce genre de match, c’est un réel atout", observe Balerdi. Fraîchement débarqués cet été, Loïs Openda et Alexis Sanchez se sont rapidement acclimatés à leur nouvelle tunique respective. Samedi, ils ont l'occasion d'emmener leur équipe dans une nouvelle dimension.