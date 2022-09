Ligue 1 : Strasbourg muet, Nice respire enfin et la Bretagne régale... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

Strasbourg s'est cassé les dents sur Clermont, le joli but de Delort permet à Nice de prendre les trois points à Ajaccio, Nantes prend l'eau à Lorient et Rennes s'amuse à domicile.

Ligue des talents, épisode 7. Après les victoires de Lens, Paris et Marseille, les autres formations de Ligue 1 ont assuré le spectacle, dimanche 11 septembre, pour la suite de la septième journée. Après un 0-0 animé entre Strasbourg et Clermont, les victoires à domicile se sont enchaînées, excepté à Ajaccio où Nice s'est imposé.

Feu d'artifice à Rennes

Les Bretons ont fait exploser Auxerre (5-0) au Roazhon Park. Les hommes de Bruno Génésio ont fait chavirer un public exigeant après leur début de saison poussif. L'étincelle a été allumée dès la troisième minute par le Ghanéen Kamaldeen Sulemana, son premier but depuis octobre 2021. Amine Gouiri a ensuite doublé la mise à la 60e minute, son premier but sous ses nouvelles couleurs. L'ancien Niçois était en verve puisqu'il a offert dans la foulée une passe décisive à Martin Terrier (68e).

C’est terminé ! Magnifique victoire des Rouge et Noir sur le score de 5-0.



Bien joué les gars ! #SRFCAJA -0 pic.twitter.com/1RlAWwwl1A — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 11, 2022

En matière de passe décisive, celle de la journée a été réalisée par Steve Mandanda qui, depuis sa propre surface, a lancé sur orbite Flavien Tait qui a converti en puissance. Le jeune Matthis Abline a ajouté une superbe reprise de volée en guise de bouquet final (84e). Les Bretons ont reconquis leur public et sont remontés au classement à la 6e place. Les Auxerrois font grise mine, après un bon début de saison, ils enchaînent une troisième défaite d'affilée.

Lorient au pied du podium

Lorient passe la cinquième. Auteurs d'un excellent début de saison avec quatre victoires en six matchs, les Merlus ont encore pris les trois points contre Nantes. Après Armand Laurienté contre Toulouse et Enzo Le Fée contre Lyon, c'est au tour de l'international burkinabé Dango Ouattara de se muer en maître artificier pour permettre au FCL d'égaliser à 1-1 sur coup franc direct, dimanche. Son troisième but cette saison.

3 - Joueurs de Ligue 1 ayant marqué au moins 3 buts et délivré au moins 3 assists en 2022/23 :



Neymar



Déchaîné. #FCLFCN pic.twitter.com/5So7xf70vO — OptaJean (@OptaJean) September 11, 2022

En seconde période, le jeune Yoann Cathline a trouvé le chemin des filets de l'extérieur de la surface sur son premier ballon (60e). Ensuite, Ibrahima Koné est venu conclure l'affaire, bien servi par Ouattara pour sa quatrième offrande de la saison (74e). La réduction du score de Moses Simon (85e) n'y a rien changé. Les Merlus sont quatrièmes, à un point du podium, en attendant le match de Lyon. De leurs côtés, les Nantais d'Antoine Kombouaré ne confirment pas après leur victoire sur le gong contre l'Olympiakos (2-1), jeudi, en Ligue Europa.

Andy Delort relance Nice

Premier non relégable au coup d'envoi, l'OGC Nice a enfin repris sa marche en avant. S'ils n'ont pas brillé à Ajaccio, les Aiglons se sont imposés 1-0 grâce à une magnifique réalisation d'Andy Delort d'une bicyclette sur corner (65e). Passé par l'ACA entre 2010 et 2013, l'international algérien n'a célébré pas mais a permis à son club de se replacer au classement. Le Gym est 12e tandis que les Corses ferment toujours la marche avec un unique point au compteur.

Strasbourg n'y arrive pas, Angers s'en sort enfin

Premiers sur le pont en début d'après-midi, Strasbourg et Clermont n'ont pas réussi à trouver la faille à La Meinau (0-0). Toujours sans la moindre victoire, les Alsaciens ne sont pas parvenus à faire sauter le verrou clermontois malgré deux transversales trouvées en première période par Adrien Thomasson (29e) et Maxime Le Marchand (45e+3). Le défenseur a ensuite été expulsé pour un second carton jaune en fin de partie (88e). Avec cinq nuls et deux défaites, le Racing reste englué dans la zone rouge tandis que Clermont est huitième, en ayant déjà joué le PSG et l'OM.

Julien #Stéphan : "En première mi-temps, il y a eu suffisamment d’occasions pour prendre l’avantage et se mettre à l’abri. On est bien rentrés dans le match avec beaucoup d’envie. Malheureusement, ça ne tourne pas en notre faveur."#RCSACF63 (0-0) pic.twitter.com/0tOPH3jAFY — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 11, 2022

Dans leur malheur, les Strasbourgeois ne pourront d'ailleurs plus trouver de réconfort auprès des Angevins. Face à Montpellier, le SCO a remporté sa première victoire, dimanche. Tout a commencé très vite au stade Raymond-Kopa. Faitout Maouassa, étrangement oublié par la défense angevine, a idéalement servi Arnaud Nordin pour son deuxième but sous les couleurs montpelliéraines (5e). Avant qu'Adrien Hunou ne rode dans les six mètres adversaires pour égaliser en reprenant une frappe de son coéquipier Ounahi, mal repoussée par le gardien héraultais (9e). En seconde période, Hunou, fauché dans la surface par Kamara, a obtenu un penalty discutable, que Sofiane Boufal a transformé sans problème (69e). Angers a gagné mais reste 19e tandis que le MHSC est huitième.

Toulouse repart de l'avant

Dans le même temps, Toulouse a retrouvé le succès. Alors qu'ils restaient sur quatre matchs sans victoire, les hommes de Philippe Montanier ont su faire le dos rond au Stadium pour résister au retour de Reims (1-0). Malmenés en seconde période malgré une supériorité numérique, les Violets se sont imposés grâce à une réalisation de Zakaria Aboukhlal (25e).

Les résultats de la 7e journée

Lens 1-0 Troyes

PSG 1-0 Brest

Marseille 2-1 Lille

Strasbourg 0-0 Clermont

Ajaccio 0-1 Nice

Toulouse 1-0 Reims

Lorient 3-2 Nantes

Angers 2-1 Montpellier

Rennes 5-0 Auxerre