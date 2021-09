Ligue 1 : Montpellier s'impose logiquement face à Saint-Etienne

Valère Germain a retrouvé le chemin des filets face aux Verts, dimanche, plus de neuf mois après son dernier but.

Dans un match enthousiasmant avec des occasions de part et d’autre, les Montpelliérains ont profité du manque d’efficacité des Verts pour s’imposer 2-0, dimanche 12 septembre, à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1. Stephy Mavididi s’est montré doublement décisif en ouvrant le score puis en servant Valère Germain pour le deuxième but.

Les joueurs de l'ASSE pourront nourrir des regrets après cette défaite, surtout par rapport à leur première période. Ils ont été les premiers à se mettre en évidence, dès la 6e minute, mais Bouanga a manqué le cadre. Un peu plus tard, à la 19e, le capitaine Mahdi Camara ouvrait trop le pied et voyait le ballon filer au-dessus de la cage.

Dans une rencontre pleine d’intensité, le ballon est allé d’un but à l’autre, et ce sont finalement les Montpelliérains qui ont ouvert le score, grâce à Stephy Mavididi, servi d’une passe délicieuse de l’extérieur du pied par l'excellent Téji Savanier (32e), omniprésent dans l'entrejeu et véritable maître à jouer du MHSC.

« On a fait un joli match et on a répondu présent dans l'impact physique »



Première réussie pour Valère Germain

Juste avant la pause, Saint-Etienne a eu l’occasion de revenir au score mais Romain Hamouma, libre de tout marquage au second poteau, manquait sa tête. Au retour des vestiaires, les Héraultais ont davantage contrôlé la rencontre et se sont mis à l’abri peu après l’heure de jeu, grâce à un but de Valère Germain, servi par Mavididi.

Le néo-Montpelliérain, qui n’avait plus joué depuis mars, a ainsi retrouvé le chemin des filets pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, plus de neuf mois après sa dernière réalisation… face à Montpellier (3-1, le 6 janvier 2021).

En ne cadrant que deux de leurs quatorze tirs, les Verts ne pouvaient pas espérer beaucoup mieux à la Mosson. Les hommes de Claude Puel n’ont toujours pas gagné cette saison (3 nuls, 2 défaites). Quant aux Montpelliérains, ils se reprennent après leur défaite à Lille avant la trêve (2-1) et signent un deuxième succès.