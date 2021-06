Ligue 1 : Montpellier-OM en ouverture, PSG-Lille le 31 octobre... Le calendrier de la saison 2021-2022 dévoilé

Avis aux amateurs du ballon rond. La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé vendredi 25 juin le calendrier de la saison 2021-2022 de Ligue 1. Le championnat débutera dimanche 8 août 2021 et se terminera samedi 21 mai 2022 avec le multiplex de la 38e et dernière journée.

Pour la première journée, le champion lillois se déplacera à Metz et Monaco recevra Nantes. À noter également, un derby du sud entre Montpellier et l'OM ainsi que le tout premier match du promu clermontois, qui se rendra chez les Girondins de Bordeaux.

Découvrez le calendrier de la saison 2021/2022 de @Ligue2BKT https://t.co/WY5oOMbA32 pic.twitter.com/HuXBXy0DH4 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 25, 2021

Le premier choc majeur de la saison, entre le PSG et l'OL, se tiendra lors de la 6e journée, le dimanche 19 septembre. Le club parisien écope d'une fin de mois d'octobre chargée, enchaînant un déplacement à Marseille le dimanche 24 octobre (11e journée) et la réception de Lille, le 31 (12e). Quant au duel entre l'OL et l'OM, il se tiendra le 21 novembre (14e journée).

Concernant les autres grandes affiches, le derby entre Saint-Etienne et Lyon est programmé pour la 9e journée (dimanche 3 octobre), tandis que le derby breton entre Brest et Rennes aura lieu dès la 2e journée (week-end du 14-15 août), le même week-end que le très classique Marseille-Bordeaux.