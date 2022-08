Ligue 1 : Lyon reprend sa marche en avant, Monaco rechute

Du spectacle, des buts et des cartons rouges. La première moitié de la 5e journée de Ligue 1 s'est révélée riche en spectacle. Dix-neuf ont été inscrits en cinq matchs, et cinq cartons rouges ont été distribués lors des cinq rencontres jouées à 19h mercredi 31 août. Au coup de sifflet final, Lyon, Reims, Troyes et Montpellier ont eu le sourire. Accrocheur au Parc des Princes dimanche dernier (1-1), Monaco fait en revanche grise mine, après avoir retrouvé le goût de la défaite à domicile.

Du côté du Rhône, tout va bien pour l'Olympique lyonnais. Avec dix points en quatre matchs disputés - avant de jouer leur match en retard la semaine prochaine à Lorient -, les Lyonnais s'accrochent au peloton de tête avec Lens, l'OM et le PSG. Pour cela, ils ont disposé d'une équipe qui les devançait au coup d'envoi : l'AJ Auxerre (2-1). Grâce à un but de Tête (29e) puis un autre de Toko Ekambi (72e), l'OL n'a pas tremblé malgré la réduction du score auxerroise, signée Mathias Autret (80e).

Une pluie de cartons rouges

Pour Monaco, autre candidat déclaré au podium, la soirée a été bien moins douce. Dans la chaleur de la Principauté, les joueurs de l'ASM ont touché le fond face à Troyes (2-4). Ils menaient 1-0 grâce à un but de Guillermo Maripan sur corner (10e), mais le défenseur monégasque a ensuite été expulsé, ce qui a complètement changé le cours de la rencontre. Les joueurs de Philippe Clement sont repartis avec quatre buts dans leur valise, quand les Troyens se sont offert un succès de prestige qui leur permet de prendre trois longueurs d'avance sur la zone rouge, et une sur le rival rémois.



Mais les Champenois n'en ont que faire. Pour la première fois de la saison, ils ont décroché la victoire, à Angers. Ils étaient pourtant réduits à dix - comme souvent - après l'expulsion de Jens Cajuste, averti deux fois en moins d'une minute à l'heure de jeu. Revenu à 2-2, le SCO pensait avoir fait le plus dur, mais le penalty de Folarin Balogun puis le but du 4-2, signé Alexis Flips, ont scellé une victoire méritée pour le Stade de Reims.

Dans les autres rencontres du début de soirée, Strasbourg et Nantes se sont logiquement séparés sur un score nul (1-1), tanis que Montpellier a dominé l'AC Ajaccio sans trembler (2-0), même si les deux équipes ont terminé à dix. Avec un point, les Corses sont seuls derniers de Ligue 1 après cinq journées.