Ligue 1 : Luis Suarez, Nuno Tavares, Jonathan Clauss... Les recrues de l'OM démarrent fort

Après une préparation tout sauf convaincante, l'OM était annoncé en sous-régime à l'heure de démarrer la Ligue 1. Face au Stade de Reims (4-1), cela a été tout le contraire, dimanche 7 août. En dehors d'un vrai passage à vide en seconde période, Marseille a carburé face aux Rémois, imposant un rythme d'enfer, notamment grâce à ses deux pistons Jonathan Clauss et Nuno Tavares.

"On est très contents que l'effectif se renforce avec des joueurs de qualité, ils l'ont montré ce soir. Cette saison va être longue, on aura besoin de tout le monde", s'est d'ailleurs réjoui à l'issue de la rencontre, au micro de Prime Video, Valentin Rongier, capitaine dimanche soir. Conscient que "tout n'était pas parfait", le Marseillais a reconnu que les siens avaient manqué "un peu de jus en seconde période", avant de préciser que le jeu olympien "demande beaucoup d'intensité".

Nuno Tavares fait aussi bien que Laurent Blanc

Cette intensité est venue des ailes. Pour le Larousse, un piston est "un organe de machine (...) destiné à transmettre un effort moteur". Aux yeux d'Igor Tudor, c'est la même chose. C'est ce que Jonathan Clauss et Nuno Tavares se sont attelés à faire contre Reims. Libérées dans le 3-4-2-1 atypique prôné par l'entraîneur croate, les deux recrues ont été intenables. Grâce à sa qualité de centre, l'international français a été une source de danger constante, provoquant le premier but, contre son camp, du défenseur rémois Wout Faes.

De l'autre côté, Nuno Tavares a lui montré ses capacités athlétiques et techniques, multipliant les percées dans son couloir. Il s'est aussi ouvert seul le chemin du but permettant à l'OM de faire le break. Selon le compte spécialisé dans les statistiques OptaJean, le joueur prêté par Arsenal est le seul défenseur marseillais à avoir marqué lors de son premier match officiel depuis Laurent Blanc en 1997.

1 - Nuno Tavares est devenu le 1er défenseur à marquer lors de ses débuts avec Marseille en Ligue 1 depuis Laurent Blanc, auteur d'un doublé contre Le Havre le 2 août 1997. Bem-vido. #OMREIMS https://t.co/D8H7MX2L4q — OptaJean (@OptaJean) August 7, 2022

En un match, les deux pistons se sont imposés comme les pièces maîtresses du dispositif de Tudor. Face au bloc rémois, d'ordinaire difficile à manier, ils ont fait sauter le verrou. Interrogé par Prime Video, Jonathan Clauss, qui a connu pareil rôle l'an passé à Lens, a évoqué le nouveau style de jeu marseillais qui semble lui aller comme un gant : "C'est beaucoup de pressing, c'est très athlétique, c'est un cran au-dessus de ce que j'ai connu à Lens. Le coach ne nous lâche pas à l'entraînement. On veut aller vite vers l'avant, chercher l'adversaire haut dans son camp".

Avec ce style de jeu énergivore, l'OM devra éviter la panne. Si la défense faiblit, Marseille pourra néanmoins compter sur d'autres atouts. Entré à l'heure de jeu, le Colombien Luis Suarez s'est ainsi montré très remuant. Il a donné de l'air à son nouveau club en se montrant spontané et adroit après un cafouillage dans la surface, puis en profitant d'un service de Cédric Bakambu au bout d'une longue course initiée par une récupération haute... de Jordan Veretout, autre recrue phocéenne. Trente minutes lui ont suffi pour se montrer beaucoup plus que le titulaire en attaque, Arkadiusz Milik, invisible pendant une heure. Une concurrence sera de toute façon nécessaire si l'OM veut tenir ce rythme sur la durée.