Ligue 1 : Lille domine facilement Ajaccio et se relance en championnat

La claque reçue face au PSG est déjà oubliée. Le Losc s'est relancé en dominant Ajaccio, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, vendredi 26 août, au stade François-Coty (3-1). Supérieurs pendant toute la rencontre, les Lillois n'ont pas tremblé face à des Corses volontaires mais trop limités.

C'est terminé !



Le @losclive se rassure avec ce large succès contre l'@ACAjaccio ! Deuxième victoire de la saison pour les Lillois ! ✨



Le film du match ➡ https://t.co/oIepBegXFZ#ACALOSC pic.twitter.com/X8vmrQ5Q7G — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 26, 2022

On avait quitté les Dogues effondrés sur leur pelouse après la démonstration subie face au PSG, ils ont relevé la tête pour et montré du mordant sur la pelouse d’Ajaccio. Supérieurs techniquement, ils sont tout de suite rentrés dans leur match. Dès la 9e minute, Jonathan David, seul aux six mètres, a fait trembler les filets, mais il était hors-jeu.

C’est finalement Yusuf Yazici qui a ouvert le score sur un sublime enchaînement coup du sombrero-volée (17e). Avec 67% de possession sur la première période, les hommes de Paulo Fonseca ont gardé le pied sur le ballon et contenu les quelques offensives ajacciennes. Avant de doubler la mise juste avant la pause grâce à Jonathan Bamba (43e).

Le Losc en confiance

Dans une deuxième période un peu plus terne, le Losc a maîtrisé les débats pour conserver son avantage, et Tiago Djalo est venu apporter sa touche à la belle partition nordiste grâce à son premier but cette saison. Le score aurait pu être encore plus large si David avait transformé le penalty obtenu en fin de rencontre, mais l’attaquant canadien a trouvé le poteau. Qu’importe, avec trois buts marqués, Lille a retrouvé de l’allant et de la confiance.

50 - Lille n’a perdu qu’un seul des 50 derniers matches de Ligue 1 au cours desquels il a ouvert le score (38 victoires, 11 nuls), c’était à Paris en octobre 2021 (1-2). Avantage. #ACALOSC pic.twitter.com/XUnouI4e26 — OptaJean (@OptaJean) August 26, 2022

Poussés par les encouragements du stade, les Ajacciens ont sauvé l’honneur en fin de partie avec la réduction de l’écart de Cyrille Bayala (83e). Avant cela, ils avaient cru bénéficier d’un penalty à la demi-heure de jeu, avant que l'arbitrage vidéo n’en décide autrement. Fernand Mayembo avait ensuite trouvé la barre transversale sur corner, sur l’une des meilleures occasions corse en deuxième période. Mais ils ont trop subi, face à des Lillois plus forts physiquement et techniquement.

Le Losc décroche sa deuxième victoire de la saison, après son succès inaugural face à Auxerre, et grimpe provisoirement à la 4e place. Ajaccio reste de son côté empêtré dans les bas-fonds du classement. Les Corses sont 18e ce soir, mais pourraient être dépassés par Reims et Troyes en cas de victoire.