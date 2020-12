Ligue 1 : les salariés de la chaîne Téléfoot observent une minute de silence à l'antenne face au "mépris" de Mediapro

Le diffuseur des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 a restitué mardi, après une décision de justice, ses droits TV et condamné la chaîne.

Une minute de silence pour rendre hommage au bateau qui coule. Les salariés de Téléfoot ont observé une minute de silence à l'antenne mercredi 23 décembre lors du multiplex de Ligue 1 pour montrer leur colère à l'encontre de leur employeur Mediapro. La justice a validé mardi le retrait du diffuseur, décision mettant un terme à une procédure de conciliation entamée il y a plus de deux mois, lorsque le diffuseur, nouveau venu sur le marché français, avait indiqué vouloir renégocier son contrat à la baisse.

"Nous allons marquer une minute de silence, une seule minute pour ce soir, face au mépris et au silence assourdissant du conciliateur (Marc Sénéchal) qui a visiblement une notion très particulière de la conciliation, et de notre employeur" Mediapro, a déclaré le présentateur Thibault Le Rol juste avant le coup d'envoi des premières rencontres, à 19 heures.

1 minute de silence ce soir sur Téléfootpic.twitter.com/JKrlv1kVrn — Alex (@Alex_InDaHouse2) December 23, 2020

L'impression d'être "les dindons de la farce"

Dans un texte lu à l'antenne, le journaliste a dit s'exprimer au nom de la rédaction et des salariés de Téléfoot, soit au total 400 personnes mobilisées pour assurer la couverture et la production de ce multiplex de la 17e journée de L1. "Quatre cent personnes qui comme moi ont un peu l'impression en ce moment, cette saison, d'être les dindons de la farce, ou plutôt les membres de l'orchestre du Titanic, ceux qui continuent à jouer jusqu'à ce que ça coule. C'est en leur nom que je m'exprime ce soir et que je les remercie pour leur professionnalisme dans ce contexte si particulier, mais aussi pour leur dignité", a-t-il lancé. Cette initiative a été suivie par un silence complet d'une minute aux micros de la chaîne, pendant que cinq rencontres débutaient en direct.

Mardi, au terme de la conciliation menée par Marc Sénéchal, la justice a homologué un accord actant le retrait de Mediapro du marché français et la restitution des droits TV de la L1 et la L2 à la Ligue de football professionnel (LFP), gratifiée au passage d'un dédommagement de 100 millions d'euros. Cet accord scelle la fin prochaine de Téléfoot, quatre mois seulement après son lancement en août. La chaîne doit néanmoins continuer à assurer la couverture des matches jusqu'à l'arrivée d'un nouveau diffuseur, l'intérim pouvant durer jusqu'au 31 janvier 2021.