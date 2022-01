Ligue 1 : Lens renverse Rennes grâce à Wesley Saïd à Bollaert-Delelis

Ce n'était pas le spectacle du siècle, samedi 8 janvier à Bollaert-Delelis. Il faut dire que les conditions climatiques dantesques dans le Pas-de-Calais n'ont pas facilité la tâche des 22 acteurs sur la pelouse. Face à une équipe rennaise contre laquelle ils ont souvent du mal (une seule victoire lors de leurs 15 dernières rencontres en Ligue 1), les Lensois sont parvenus, au bout du suspense, à relancer la machine à domicile (1-0) lors de cette 20e journée de championnat. Le dernier succès des hommes de Franck Haise remontait au 5 novembre dernier face à Troyes (4-0). Une éternité pour les Sang et Or...

De son côté, le Stade Rennais n'a pas réussi à repasser la première vitesse après une fin d'année 2021 compliquée (deux revers contre Nice (1-2) puis à Monaco (2-1)) et une élimination en Coupe de France face à Nancy aux tirs au but la semaine passée. Surtout, les joueurs de Bruno Genesio ont manqué l'opportunité de remonter sur la troisième marche du podium et voient leur adversaire du soir revenir à un point.

Le match : Wesley Saïd délivre Bollaert en fin de match

Côté terrain, si la première période n'a pas manqué pas de rythme, les occasions, majoritairement lensoises, n'ont pas transcendé les foules. La première est intervenue à la 10e minute par le biais d'Arnaud Kalimuendo mais sa frappe du gauche a été bien repoussée par Dogan Alemdar. Cette bonne entame des Sang et Or ne s'est pas concrétisée et petit à petit, les débordements de Lorenz Assignon dans le couloir droit ont fait mal à la défense lensoise.

Les deux blocs, bien organisés, ont fait les efforts défensifs et n'ont laissé que peu d'espaces. À la demi-heure de jeu, le capitaine Seko Fofana a hérité d'un bon ballon dans la surface rennaise et a tenté d'éliminer les défenseurs devant lui. Il s'est mis sur son pied droit et est parvenu à tirer mais sa frappe contrée a terminé juste au-dessus du but d'Alemdar. Il n'y aura guère plus de situations dangereuses avant la pause.

En deuxième période, la rentrée de Jérémy Doku côté breton peu après le retour des vestiaires a amené de la vitesse et de la vivacité. Gaëtan Laborde a été tout proche de donner l'avantage aux siens mais son but a été logiquement refusé pour un hors-jeu au départ de l'action (58e). Au fil des minutes, les locaux se sont montrés plus véhéments et Kalimuendo, encore lui, a été tout proche de reprendre victorieusement le ballon après une frappe de Corentin Jean repoussée par Alemdar (77e).

Finalement, c'est un joueur formé au Stade Rennais, Wesley Saïd, qui vient jouer le sauveur à la toute fin du temps réglementaire. L'ancien Dijonnais est parfaitement venu couper un centre au premier poteau de la part de Jonathan Clauss (1-0, 89e) pour inscrire son cinquième but de la saison et rapporter un précieux succès aux Lensois.