DIRECT. Lens-Rennes : Artésiens et Bretons dos à dos à la pause, suivez la rencontre de la 20e journée de Ligue 1

Deux des équipes les plus enthousiasmantes de Ligue 1 s'affrontent à Bollaert-Delelis, samedi 8 janvier (21 heures). Avec 33 et 34 buts inscrits, Lens et Rennes disposent de munitions offensives prolifiques, il devrait donc y avoir du spectacle lors de cette rencontre. Et ce, même si Artésiens et Bretons traversent une passe difficile. Lens a certes renversé Lille en Coupe de France (2-2, 4-3 aux t.a.b.), mais les Sang et Or n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis deux mois. Le Racing accuse désormais six unités de retard sur le podium. Et même si les cadres Doucouré et Fofana sont restés dans le Pas-de-Calais, Ganago et Haïdara sont quant à eux à la CAN.

Cela va à peine mieux à Rennes. Les joueurs de Bruno Genesio ont flanché en décembre (2 succès, 3 revers), malgré une belle 4e place au classement. Pire, le Stade Rennais a concédé une défaite embarrassante à Nancy, dernier de Ligue 2, en Coupe. Même avec quatre joueurs majeurs à la CAN (Gomis, Aguerd, Traoré, Sulemana), les Bretons doivent ramener quelque chose de Bollaert pour rester au contact du podium.