Ligue 1 : le PSG écrase Lyon et remonte à la deuxième place au classement

Les Parisiens se sont imposés (4-1) sans trembler contre de pâles Rhodaniens qui glissent à la dernière place, dimanche soir.

Un choc à sens unique. Enfin lancé par son succès probant contre Lens la semaine dernière, le Paris Saint-Germain n'a pas fait de détail face à l'Olympique Lyonnais (4-1), au Groupama Stadium, en clôture de la 4e journée de Ligue 1, dimanche 3 septembre.

Une nouvelle fois portés par Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, les Parisiens ont fait parler leur supériorité face à des Lyonnais complètement dépassés. Grâce à cette victoire nette, ils se replacent à la deuxième place du classement, devant l'Olympique de Marseille à la différence de buts. Lourdement battus, les Lyonnais glissent, eux, en dernière position, et s'enfoncent dans la crise.

Une semaine après sa première victoire de la saison en championnat, le club de la capitale a livré une nouvelle prestation solide en profitant des erreurs et des largesses de la défense lyonnaise. Les Parisiens ont frappé fort d’entrée, grâce à un penalty obtenu par Manuel Ugarte sur une faute de Corentin Tolisso et transformé par Kylian Mbappé (4e). Comme face à Lens, l’attaquant de l’équipe de France s’est offert un doublé, bien servi par Marco Asensio juste avant la pause (45e).

Lyon passe à côté

Déjà efficace dans un rôle de faux numéro 9 face à Lens, l’ancien Madrilène y est aussi allé de son but, laissé seul face au portier adverse (38e). Pour sa deuxième titularisation, Ousmane Dembélé, qui court encore après son premier but sous le maillot parisien, est apparu un peu plus en retrait que ses compères d’attaque. Mais il s’est montré décisif en servant involontairement Achraf Hakimi, qui a poussé au fond des filets sa frappe contrée, pour le deuxième but du soir (20e). Au retour des vestiaires, Paris a baissé de rythme, géré son avantage, et n’a craqué que sur un pénalty concédé par le jeune Warren Zaïre-Emery.

Côté olympien, le retour dans les buts d’Anthony Lopes, absent depuis le début de la saison pour une blessure au visage, n’a pas suffi à éviter le naufrage. Sous les yeux de leur ancien président Jean-Michel Aulas, les hommes de Laurent Blanc ont laissé trop d’espaces défensivement aux joueurs parisiens. Menés de quatre buts à la mi-temps d’un match de Ligue 1 pour la première fois depuis 1966, ils ont pris l’eau. Et le pénalty de Corentin Tolisso pour sauver l’honneur (74e) ne pèse pas bien lourd face à la qualité de la prestation globale.

Désormais lanterne rouge à la différence de buts, l’OL affiche déjà la pire attaque (2 buts inscrits) et la plus mauvaise défense (10 buts encaissés, à égalité avec Lens) de Ligue 1. Dans le Rhône, la trêve internationale arrive sans doute au bon moment.