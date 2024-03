Ligue 1 : la LFP annonce le décalage exceptionnel des matchs de Paris, Marseille et Lille lors de la 29e journée

Vingt ans après Monaco, Bordeaux et Marseille, la France retrouve enfin trois représentants en quart de finale de Coupe d'Europe. Face à cette situation historique, la LFP a décidé, jeudi 21 mars, de modifier la programmation de la 29e journée de Ligue 1, qui précédera les quarts de finale aller. Là ou les six autres matches de Ligue 1 se tiendront le week-end du 13-14 avril, les rencontres entre Lorient et Paris ainsi que Monaco et Lille se dérouleront le mercredi 24 avril à 19h, deux heures avant le match entre Marseille et Nice.

"Le parcours des clubs français en Coupes d’Europe est une priorité absolue. Tous les points marqués sont fondamentaux pour le coefficient UEFA de la France. Le football constitue un fleuron national et, à travers les performances des clubs au niveau européen, il permet de faire rayonner la France à l’international", a justifié la LFP via le site de la Ligue 1. Les trois clubs concernés pourront ainsi bénéficier de dix jours pour préparer leur quart de finale européen. Paris affrontera le FC Barcelone, Marseille sera opposé à Benfica, et Lille défiera Aston Villa.