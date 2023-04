Ligue 1 : la diffusion du match PSG-Lens pourrait être perturbée par un mouvement social

La retransmission du choc de Ligue 1, samedi (21h) sur Canal+ Sport, pourrait être impactée par un mouvement social chez AMP, prestataire de la chaîne cryptée, qui devrait également toucher d'autres rencontres dimanche.

Ils demandent une amélioration de leurs conditions salariales. Un mouvement social d'employés de la société de production audiovisuelle AMP Visual TV, prestataire de Canal+, a débuté samedi 15 avril et doit se poursuivre demain. La diffusion du match Racing 92-Bordeaux-Bègles comptant pour la 22e journée de Top 14 a été brièvement perturbé dans l'après-midi. Cela pourrait également être le cas pour la retransmission du choc de la 31e journée de Ligue 1 entre le leader, le PSG, et son dauphin, Lens, prévu à 21 heures sur Canal+ Sport.

"En raison d'un mouvement social d'une partie des équipes d'un de nos prestataires, nous ne serons pas en mesure de proposer une captation optimale", a expliqué Canal+ Sport sur son antenne avant le coup d'envoi du match Racing 92-Bordeaux-Bègles. "À la suite de ce débrayage jusqu'à 15h14, nous vous proposerons uniquement le plan large, ainsi que le son", a poursuivi la chaîne.

Ce mouvement a également eu un impact sur l'arbitrage vidéo (VAR) qui n'était pas disponible durant le premier quart d'heure. Après quinze minutes de jeu, la retransmission a repris normalement, avec plusieurs caméras et plusieurs plans disponibles. Cinq autres rencontres du Top 14 sont au programme samedi, toutes diffusées par le groupe Canal+.

La Ligue 1 également touchée

Dans l'après midi, une porte-parole de Prime Video a également expliqué que la retransmission du match Rennes-Reims comptant pour la 31e journée de Ligue (17h) allait être "impactée", avec "un plan large pour le premier quart d'heure."

L'affiche de cette 31e journée entre le leader Paris SG et son dauphin Lens (21h) sur Canal+ Sport pourrait également être perturbée, a expliqué dans un communiqué le directeur des sports de Canal+, Thomas Sénécal.

"Un mouvement social chez notre prestataire qui assure la captation de nos matchs de Ligue 1 et Top14 risque d'impacter la retransmission des rencontres prévues sur nos antennes", a-t-il indiqué. "Toutes les équipes de Canal+ ont été mobilisées en urgence et nous mettons tout en oeuvre afin d'assurer les diffusions les plus proches des standards proposés habituellement à nos abonnés. Nous espérons un retour rapide à la normale", a poursuivi le patron des sports.