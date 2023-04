Ligue 1 : ambiance chaotique, des Sang et Or plus forts que jamais, Kylian Mbappé à la peine... Pourquoi le PSG doit se méfier de son dauphin lensois

Le Paris Saint-Germain, qui n'a plus gagné au Parc des Princes depuis deux matchs, reçoit Lens, samedi, dans une rencontre à l'enjeu capital pour le titre en Ligue 1.

Le match de tous les dangers pour Paris, celui de tous les espoirs pour Lens. À l'occasion de la 31e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille le Racing Club de Lens au Parc des Princes, samedi 15 avril, pour une rencontre essentielle dans la course au titre. Avec six points d'avance, le club de la capitale pourrait creuser un écart conséquent sur son dauphin artésien en cas de victoire. Un troisième revers consécutif à domicile pourrait en revanche plonger les hommes de Christophe Galtier dans le doute le plus total. Et les Sang et Or comptent bien en profiter.

Parce qu'entre blessures et résultats décevants à domicile, les ennuis s'accumulent à Paris

Pas le temps de souffler dans la capitale. Cette saison ne fait pas exception, le quotidien du Paris Saint-Germain n'est pas de tout repos. Contre Lens, Christophe Galtier devra se passer des services de Marco Verratti, Renato Sanches et Timothée Pembélé, en plus des absences connues jusqu'à la fin de la saison de Neymar, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, tous les trois opérés. Côté résultat, le bilan n'est pas plus séduisant. Le PSG, qui était resté invaincu lors de ses 35 dernières réceptions en Ligue 1 (30 victoires, 5 nuls), reste sur deux défaites au Parc des Princes, contre le Stade rennais et l'Olympique lyonnais.

Interrogé en conférence de presse, vendredi 14 avril, avant la rencontre face à Lens, Christophe Galtier s'est montré confiant. "Tout le monde attendait ce grand rendez-vous et nous avons pu bien travailler, a soutenu l'entraîneur parisien devant la presse. Il faudra être beaucoup plus offensif que sur les derniers matchs, tout en restant très vigilant sur les phases de transitions parce que ça nous avait vraiment fait défaut au match aller." En effet, les Sang et Or l'avaient emporté à Bollaert lors de la 17e journée de Ligue 1 (3-1), le 1er janvier 2023, restant ainsi la seule équipe contre laquelle le PSG ne s'est pas imposé depuis le début de la saison dernière en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite).

Parce que Christophe Galtier est dans la tourmente

Ces derniers jours, ce ne sont ni l'infirmerie du club, ni les derniers résultats qui étaient au centre de l'actualité parisienne. Depuis mardi, Christophe Galtier a été mis en cause, dans un courriel datant d'août 2021, pour des propos racistes et islamophobes lorsqu'il était l'entraîneur de Nice. Le scandale a rapidement fait grand bruit, obligeant l'entraîneur à se défendre en conférence de presse. Il s'est notamment dit "profondément choqué" par les propos qui lui sont prêtés, qui "[le] heurtent au plus profond de [son] humanité".

Le technicien parisien a déposé trois plaintes pour diffamation à l'encontre de Julien Fournier, l’ancien directeur sportif de l'OGC Nice, et des journalistes Daniel Riolo et Romain Molina. Une deuxième plainte sera déposée contre les trois hommes pour mise en danger d'autrui. Enfin, une troisième plainte contre X sera déposée pour harcèlement et menaces de mort. Préparer un match à enjeu dans ce type de contexte ? "Oui, c'est possible", a déclaré l'entraîneur du PSG devant la presse. Je l'ai préparé, nous l'avons préparé ensemble avec les joueurs."

Parce que Lens réalise l'une des meilleures saisons de son histoire

Depuis leur déplacement à Lyon le 12 février, les Sang et Or n'ont plus connu la défaite. Mieux, le club artésien a enchaîné quatre victoires sur ses quatre derniers matchs de Ligue 1. La formation menée par Franck Haise, qui suit un rythme effréné depuis le début de la saison avec 63 points en 30 journées, a d’ores et déjà marqué l’histoire du club.

Le RC Lens affiche en effet son meilleur total de points à ce stade en Ligue 1, et pourrait couronner son parcours en dépassant la marque de son titre en 1998 (68 points). Mais cela suffira-t-il à doubler le Paris Saint-Germain ? Rien n'est moins sûr, mais le résultat de samedi donnera une première approche des ambitions lensoises pour le sprint final.

Parce que Kylian Mbappé reste muet sur les terrains

S'il n'avait pas hésité à prendre la parole contre la communication du club dans un clip vidéo pour la future campagne d'abonnements, l'attaquant du Paris Saint-Germain se fait plus discret sur les gazons de Ligue 1. L'international français n'a plus trouvé le chemin des filets depuis trois matchs. Sa dernière prestation à Nice, le week-end dernier, n'est que le symbole flagrant de cette baisse de régime. Peu en vue (un tir en 90 minutes), il n'a rien réussi et rien ne lui a réussi. Maladroit, isolé et frustré, celui qui a longtemps été le guide du PSG s'est égaré. Il se trouve à l'opposé de Lois Openda, l'attaquant lensois auteur de six réalisations lors de ses quatre derniers matchs de championnat.

En plus, Lens est loin d'être l'adversaire préféré du natif de Bondy. C'est même la seule équipe de Ligue 1 (avec le PSG) contre laquelle Kylian Mbappé n’a jamais marqué (en trois matchs). Le co-meilleur buteur de Ligue 1 (19 buts), en manque d'efficacité, serait bien inspiré de retrouver le chemin des filets samedi. D'une part pour dépasser Edinson Cavani (138 réalisations) et devenir le meilleur buteur du PSG en championnat, et d'autre part pour la confiance de son club, qui en a grandement besoin.