Ligue 1 : l'OM corrige un Montpellier apathique et se rassure avant le Classique face au PSG

Avec sa nette victoire à la Mosson (5-0), dimanche, l'OM reprend sa marche en avant et conforte sa troisième place. Les Héraultais restent bon dernier du championnat.

Pas de supporters, pas de problèmes. L'Olympique de Marseille s'est imposé 5-0 à Montpellier lors du dernier match de la huitième journée de Ligue 1, dimanche 20 octobre. Après avoir marqué le pas lors de leurs deux derniers matchs (défaite à Strasbourg et match nul contre Angers) et perdu du terrain sur le PSG et Monaco, l'OM se devait de gagner au stade de la Mosson.

⏱️ 90+1’ | #MHSCOM 0️⃣-5️⃣



⏸️ 𝗠𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗲 !🫡 + 𝗧𝗥𝗢𝗜𝗦 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧𝗦 !!!! ✅



Sérieux, appliqués et auteurs d’une superbe prestation offensive, nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 s’imposent largement ici à Montpellier ! 🤩💪



Quel match, bravo messieurs ! 👏 pic.twitter.com/K0vBvTPGE5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 20, 2024

Il n'a fallu que 35 secondes à Eli Wahi pour ouvrir le score, devenant ainsi le buteur le plus rapide cette saison. Adrien Rabiot, qui a fait ses premiers pas en tant que titulaire, a ensuite été à l'origine du deuxième but marseillais en décalant le ballon pour Ulisses Garcia, qui a trouvé Amine Harit (36e).

Avant la mi-temps, Pierre-Emile Hojbjerg a profité d'un centre de Mason Greenwood au point de penalty pour marquer son premier but sous les couleurs de l'OM (41e).

Michel Der Zakarian limogé

Si la domination a été largement marseillaise, les Héraultais se sont toutefois créés quelques situations. Akor Adams s'est présenté plusieurs fois devant le but marseillais (8e, 34e), mais Geronimo Rulli a stoppé les tentatives de l'attaquant montpelliérain.

L'OM a été bien plus clinique. Mason Greenwood a ajouté un but en contre-attaque (58e), imité par Luis Henrique, alors que Montpellier évoluait à 10 depuis l'exclusion de Stefan Dzodic, à peine entré en jeu. Les Montpelliérains ont déjà encaissé 26 buts depuis le début du championnat.

Avec cette nouvelle défaite, la sixième en huit rencontres, Montpellier reste lanterne rouge du championnat. Ce revers est celui de trop pour Michel Der Zakarian, remercié après le match. "Avec la prestation et l'attitude que j'ai vues ce soir, je me sentais obligé d'intervenir et de stopper notre collaboration", a annoncé son président Laurent Nicollin en conférence de presse.

Pour les Marseillais, cette victoire leur assure de conforter leur troisième place au classement. Elle permet aussi aux hommes de Roberto De Zerbi de faire le plein de confiance avant le Classique, dimanche prochain, contre le PSG.