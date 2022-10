Ligue 1 : l'AJ Auxerre "regrette" les doigts d'honneur de son entraîneur Jean-Marc Furlan à l'encontre du public clermontois

Le mea culpa de l'AJA. Auxerre s'est excusé après les doigts d'honneur de son entraîneur Jean-Marc Furlan, adressés au public de Clermont, dimanche au stade Gabriel-Montpied, lors du match de la 10e journée de Ligue 1 entre les deux équipes (2-1).

Alors que le technicien a été expulsé pour son geste, survenu dans le temps aditionnel de la rencontre, le club bourguinon a dénoncé, lundi 10 octobre, "une attitude déplacée que désapprouve le club et qui ne correspond pas aux valeurs de respect et de fair-play prônée et transmises depuis toujours par l'AJA".

L’AJ Auxerre regrette le geste de son entraîneur



"J'ai été voir l'arbitre car je considérais qu'il n'y avait pas faute et le public m'a insulté. Et j'ai fait des doigts d'honneur" avait admis Jean-Marc Furlan en conférence de presse d'après-match. "Je suis assez violent dans mes comportements quand c'est pour le football. Vous ne me connaissez pas : je n'ai pas de cerveau ! Mais je ne regrette pas du tout. Et ensuite je ne suis pas allé voir l'arbitre pour m'excuser et je n'en ai aucune envie".

Ce n'est pas la première fois que le technicien français se retrouve dans cette situation. Sur le banc de Brest en mars 2018, il avait adressé un doigt d'honneur à un supporter brestois après une défaite contre Tours (1-3). Si Jean-Marc Furlan avait présenté ses excuses et n'avait pas été sanctionné à l'époque, la commission de discipline de la Ligue va cette fois-ci sévir. "Nous présentons nos excuses au public clermontois ainsi qu'à nos supporters", a conclu l'AJ Auxerre dans son communiqué..