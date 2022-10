Ligue 1 : Lorient nouveau dauphin du PSG, Monaco carbure, premier succès de Strasbourg... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

Après les contre-performances du PSG à Reims (0-0) et de l'OM face à Ajaccio samedi (1-2), la meute de poursuivants comptait bien en profiter, dimanche 9 octobre, dans la chasse aux places européennes. Lorient, Monaco et Nice y sont parvenus. De l'autre côté du classement, les affaires se compliquent pour l'AJ Auxerre, battue à Clermont (2-1), tandis que Strasbourg a enfin trouvé le chemin de la victoire cette saison, à Angers (3-1).

Les Merlus se transforment en dauphins

Qu'est-ce qui arrêtera les Merlus ? Pas un derby breton, en tout cas. Après des incidents violents entre supporters dimanche matin dans les rues de Brest, le football a repris ses droits au stade Francis-le-Blé. Et à ce petit jeu, ce sont bien les Lorientais, en pleine forme, qui ont pris le meilleur. Emmenés par un Terem Moffi en pleine confiance, en témoigne sa volée en angle fermé sur son premier but, les Merlus ont renversé les Pirates finistériens (2-1).

8 - Lorient vient de signer sa 8e victoire en Ligue 1 cette saison (1 nul, 1 défaite), soit déjà autant que sur l’ensemble de l’exercice 2021/22 (12 nuls, 18 défaites). Régis. #SB29FCL pic.twitter.com/nnrqBbl9E6 — OptaJean (@OptaJean) October 9, 2022

Après l'ouverture du score de Romain Del Castillo (17e), Lorient, dominateur, a vite égalisé par Moffi, avant que ce dernier ne double la mise au retour des vestiaires. Un doublé qui permet aux Merlus d'enchaîner un sixième succès de rang en Ligue 1, record historique du club, et de monter sur la deuxième marche du podium. Un sacré début de saison pour le novice, Régis Le Bris.

Monaco garde le rythme

Tout va bien sur le Rocher. Trois jours après leur victoire Ligue Europa face à Trabzonspor (3-1), les Monégasques ont enchaîné en Ligue 1, ce dimanche, sur la pelouse de Montpellier. Vainqueurs 2 à 0 grâce à des buts de Breel Embolo, juste avant la pause, et Myron Boadu en fin de match, l'AS Monaco décroche ainsi une cinquième victoire de rang en Ligue 1, et revient à trois points de l'OM, troisième provisoire.

Strasbourg et Nice libérés, Auxerre acculé

L'Alsace retrouve le sourire ! Dix matchs, l'attente aura été longue pour voir le RC Strasbourg décrocher sa première victoire de la saison en championnat. Sur la pelouse d'Angers, autre équipe en difficulté, les Alsaciens ont renoué avec leur efficacité offensive. Kévin Gameiro et Habib Diallo ont retrouvé avec le chemin des filets, assistés par Maxime Le Marchand. Vainqueur (3-2), le RCSA sort de la zone rouge.

De son côté, l'AJ Auxerre ne finit plus de s'en rapprocher. Battus 2 à 1 par des Clermontois séduisants - qui s'installent en haut de tableau -, les Bourguignons n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis fin août. Sur les six derniers matchs, ils n'ont récolté qu'un petit point, avec cinq défaites et un nul. Un résultat ponctué par le carton rouge récolté en fin de match par l'entraîneur Jean-Marc Furlan. Quand ça ne va pas...

Dans le même temps, l'OGC Nice a, de son côté, remis la marche en avant en disposant de Troyes (3-2), grâce à des réalisations de Viti, Delort et Pépé. Les Aiglons se rapprochent de la première partie de tableau.