Ligue 1 : Idrissa Gueye convoqué par la Fédération française de football après son refus de jouer avec un maillot floqué aux couleurs arc-en-ciel

Le dossier Idrissa Gueye est encore loin d'être cloturé. Le milieu de terrain du PSG va devoir répondre de son choix de ne pas avoir voulu jouer samedi contre Montpellier, alors que son club, comme tous ceux de Ligue 1 et Ligue 2, arborait un flocage en soutien à la cause LGBT. Il a reçu, mardi 17 mai, un courrier de la part du conseil national de l'éthique (CNE) de la Fédération française de football, qui ne dispose pas de pouvoirs disciplinaires, et qui demande des explications autour de cette polémique.

Les Parisiens, vainqueurs de Montpellier (4-0), arboraient, comme tous les joueurs des équipes de Ligue 1, un maillot floqué des couleurs arc-en-ciel, en soutien à la communauté LGBT, le 14 mai 2022. (ADIL BENAYACHE/SIPA)

"Cette absence samedi à Montpellier est très largement interprétée comme un refus de participer à cette opération de sensibilisation et de lutte contre les discriminations", écrit le CNE. "De deux choses l'une, soit ces supputations sont infondées et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs, poursuit le courrier signé Patrick Anton, président du CNE. Soit ces rumeurs sont exactes. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise".

Le joueur sénégalais a manqué la rencontre dans l'Hérault samedi pour "raisons personnelles" avait expliqué lundi le club parisien, qualifiant de "décision individuelle" ce forfait alors que le milieu de terrain n'était pas blessé et a fait le déplacement avec le reste de l'équipe.

"La lutte contre les discriminations dont font l'objet les différentes minorités, quelles qu'elles soient, est un combat indispensable et de tous les instants." Le conseil de l'éthique de la Fédération française de football dans un courrier adressé à Idrissa Gueye

"Nous vous invitons par exemple à accompagner votre message d'une photo de vous portant le maillot en question", insiste le courrier du CNE.

Idrissa Gueye avait reçu mardi le soutien du président sénégalais Macky Sall. "Ses convictions religieuses doivent être respectées" avait publié le chef d'Etat sur Twitter. "La lutte contre les discriminations dont font l'objet les différentes minorités, quelles qu'elles soient, est un combat indispensable et de tous les instants", souligne de son côté le CNE.