Ligue 1 : grâce à Neymar, le PSG s’impose contre Lens (2-1) et met la pression sur Lille

Dans cette lutte pour le titre, le PSG a battu Lens samedi 1er mai, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, grâce à des buts de Neymar et de Marquinhos. Les hommes de Mauricio Pochettino mettent la pression sur Lille, qui affronte Nice à 21 heures.

Après leur défaite lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City (1-2) mercredi, les Parisiens devaient se rassurer. Et c’est chose faite. Avec une équipe remaniée, le club de la capitale s’est imposé contre les Sang et Or (2-1) et prend provisoirement la tête de la Ligue 1.

Neymar retrouve le chemin du but

Sans forcément briller dans le jeu face à des Lensois décomplexés, le PSG s’en est remis à sa star pour remporter cette rencontre. À l’initiative de nombreuses actions, le Brésilien s’est régalé dans l’entrejeu des Sang et Or. Fer de lance de son équipe, Neymar a délivré pas moins de sept passes clés (passes qui amènent une occasion de but) à ses coéquipiers.

Mais, c’est devant les cages que l’ancien joueur du FC Barcelone a brillé. Après une erreur de relance de Medina à la suite d'un bon pressing de Draxler, le Brésilien a ajusté Farinez d’un tir du pied droit (33e, 1-0). Un but qui va donner de la confiance à l’ancien attaquant du Barça, muet en Ligue 1 depuis le 31 janvier contre Lorient (3-2).

Dans son récital, le chef d'orchestre parisien a délivré une passe décisive à Marquinhos à la suite d'un centre (59e, 2-0). Une performance aboutie de la part de sa star, qui permet au Paris Saint-Germain de croire encore au titre en L1 et de se rassurer avant d’affronter Manchester City, mardi prochain, pour tenter de se qualifier pour la deuxième fois consécutive en finale de la Ligue des champions.

La défense du PSG a beaucoup souffert

Si l’attaque parisienne a brillé, la défense, quant à elle, a souffert. Face à des Lensois surmotivés et joueurs, les hommes de Mauricio Pochettino ont dégagé une fébrilité peu rassurante. Performants dans la largueur, les hommes de Franck Haise ont donné le tournis à Thilo Kehrer, très souvent en retard dans ses interventions.

Et comme ses latéraux étaient peu sereins, Keylor Navas a dû s'employer à de multiples reprises devant Arnaud Kalimuendo (42e), Seko Fofana (44e) ou encore Steven Fortes (56e), pour sauver les siens.

Cependant, l'ancien portier du Real Madrid n'a rien pu faire sur la réduction du score d'Ignatus Ganago (61e, 2-1). Contre Manchester City, les coéquipiers de Mauro Icardi, qui s'est vu refuser un 3e but en fin de match, devront resserrer leurs lignes pour espérer décrocher la qualification.