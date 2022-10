Ligue 1 : besoin de points, vision du jeu inchangée, bonheur de revenir... Ce qu'il faut retenir de la première conférence de presse de Laurent Blanc

"J'ai toujours rêvé d'avoir Laurent Blanc comme entraîneur de l'OL." Le président Jean-Michel Aulas a commencé fort, lundi 10 octobre, lors de la conférence de presse de présentation du nouveau coach de l'Olympique Lyonnais.

Nommé dimanche soir sur le banc des Gones, Laurent Blanc est apparu soulagé par ce nouveau challenge d'envergure, six ans après son limogeage du Paris-Saint-Germain. "Cette envie-là, ce sport-là, je l'ai dans les tripes, donc j'étais ouvert à toutes les propositions", a reconnu le champion du monde 1998. "Comme le temps passe, on vous oublie mais je pense que l'OL ne m'a pas oublié, donc je suis content de répondre positivement à leurs sollicitations. Moi et mon staff on va tout faire pour remplir les objectifs".

Mais quels objectifs ? Pour le Cévenol, pas question de parler de mercato, pour lequel il n'a eu "aucune garantie", mais plutôt de résultats sportifs à court terme : "Notre objectif est de prendre le plus de points sur les cinq derniers matches [avant la Coupe du monde du 20 novembre au 18 décembre 2022]. L'urgence est qu'on doit être efficaces mais surtout prendre des points. Les joueurs en sont conscients. On doit faire notre travail le mieux possible. On a un objectif jusqu'en novembre".

"Avec des échanges, du travail, on peut y arriver"

Refusant le qualificatif de "revanchard" , Laurent Blanc a assumé son "besoin de souffler" après son départ du PSG en 2016 et ne pas avoir saisi "plus d'occasions de revenir dans le foot". Aucune rancoeur donc envers Jean-Michel Aulas et Juninho, qui avaient préféré Rudi Garcia, pour succéder à Sylvinho en octobre 2019.

"Concernant l'OL, j'ai la chance d'être dans un grand club français, de faire mon métier. Donc je suis très heureux", a assuré l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. "Je suis surpris de l'environnement du stade, du centre d'entraînement. Je pense qu'on peut faire du bon travail, il faut juste faire en sorte que, dans les semaines à venir, l'équipe soit à la hauteur de ce qu'on lui demande. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais avec des échanges, du travail, on peut y arriver". Quant à sa philosophie de jeu, entre possession et jeu ambitieux, il la revendique : "La vision du foot que j'ai n'a pas changé d'un iota."

Aux côtés de Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou, restés silencieux tout au long de la conférence de presse, Jean-Michel Aulas a eu le mot de la fin en évoquant le titre de champion de France de Laurent Blanc, sur le banc de Bordeaux en 2009. "Le successeur de l'OL après ses sept titres consécutifs, c'était Bordeaux. Donc je rêve de boucler la boucle."