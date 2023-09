Ligue 1 : Benjamin Mendy ovationné pour son retour sur les terrains avec Lorient, plus de deux ans après son dernier match

Jugé non coupable de viol et tentative de viol en juin en Angleterre, Benjamin Mendy a disputé ses premières minutes sous le maillot de Lorient, dimanche.

Son dernier match officiel remontait au 15 août 2021, contre Tottenham. Plus de deux ans après, Benjamin Mendy a de nouveau foulé les pelouses d'un championnat professionnel, dimanche 17 septembre, lors du match nul de Lorient face à Monaco (2-2).

Visé par plusieurs plaintes pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, l'ancien joueur de Manchester City avait ensuite été suspendu par son club et incarcéré en août 2021, passant quatre mois en détention provisoire, avant d'être finalement déclaré non coupable en juin. Si cette décision a mis fin à toutes les procédures engagées contre Mendy par la justice britannique, elle n'a pas empêché la polémique sur son recrutement surprise par Lorient, quelques jours plus tard. Dimanche, il a tout de même été ovationné à son entrée en jeu à la 70e minute.

Laissé libre par les Cityzens, le champion du monde 2018 a été recruté par le club breton durant l'été. Une arrivée qui avait provoqué "un certain malaise" chez les Merlus Ultras, le principal groupe de supporters du club. "Notre rôle n'est pas de nous substituer à la justice. [...] Mais nous sommes pleinement conscients que la défense des victimes d'agressions sexistes et sexuelles est essentielle", écrivait le groupe dans un communiqué quelques jours après l'annonce de son transfert en juillet.