Le footballeur français Benjamin Mendy jugé non-coupable de viol et tentative de viol

Le joueur de Manchester City était rejugé depuis fin juin pour deux accusations pour lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict à l'issue de son premier procès, où il avait déjà été acquitté.

Benjamin Mendy a été déclaré non-coupable de viol et tentative de viol, vendredi 14 juillet, par la justice britannique, cinq mois après avoir été acquitté pour six autres accusations de viols et une d'agression sexuelle. Il était rejugé depuis la fin juin à Chester, dans le nord de l'Angleterre, pour deux accusations pour lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict à l'issue du premier procès. Le footballeur français, âgé de 28 ans, était accusé du viol d'une femme de 24 ans en octobre 2020 et de tentative de viol sur une femme de 29 ans deux ans plus tôt, accusations qu'il a fermement contestées.

Le jury a rendu son verdict après un peu plus de trois heures de délibéré. Benjamin Mendy a éclaté en larmes lors de l'annonce. "Benjamin Mendy souhaite remercier les membres du jury de s'être concentrés sur les preuves dans ce procès, plutôt que sur les rumeurs et les insinuations qui ont suivi cette affaire depuis le début", a déclaré Jenny Wiltshire, l'une de ses avocates, citée par le Manchester Evening News.

Le champion du monde, suspendu par son club Manchester City, qui n'a pas renouvelé son contrat qui arrive à échéance le 30 juin, avait été incarcéré fin août 2021 et avait passé plus de quatre mois en détention provisoire. Il avait été libéré début janvier 2022 et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son premier procès.