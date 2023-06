Affaire Benjamin Mendy : un deuxième procès pour viol et tentative de viol à partir de lundi

Un nouveau procès s'ouvre pour le footballeur international français Benjamin Mendy, à partir de lundi 26 juin. Jugé non-coupable de six chefs d'accusation de viol, notamment, en début d'année, il fait encore l'objet de deux accusations de viol et tentative de viol.

Le footballeur et international français Benjamin Mendy fait de nouveau face à la justice. Il revient devant le Tribunal de la Couronne de Chester (Royaume-Uni), pour répondre à deux accusations de viol et de tentative de viol. Il avait été jugé non-coupable de six chefs d'accusation de viols et un d'agression sexuelle en début d'année par un jury populaire. Celui-ci n'était en revanche pas parvenu à s'entendre sur une décision concernant les deux affaires restantes.

Accusé d'avoir violé une femme dans une chambre où elle était enfermée

Une femme de 29 ans l'accuse d'avoir tenté de la violer, tandis qu'elle prenait sa douche dans une chambre d'ami, en 2018. L'autre plaignante, âgée de 24 ans, l'accuse d'un viol qu'il aurait commis en 2020 dans sa chambre, dont la porte était verrouillée par un code. Mendy assure lui qu'elle pouvait s'ouvrir de l'intérieur. 12 nouveaux jurés se prononceront sur sa potentielle culpabilité. Il a toujours nié l'ensemble des accusations.