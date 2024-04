Ligue 1 : au terme d'un scénario renversant, l'Olympique lyonnais s'impose contre Brest et passe virtuellement européen

Une affiche complètement folle. L'Olympique lyonnais a remporté un succès renversant contre le Stade brestois (4-3), dimanche 14 avril lors de la 29e journée. Le dauphin du Paris Saint-Germain pensait tenir sa victoire alors qu'il menait 3-1 à vingt minutes du terme grâce à un Romain Del Castillo des grands soirs, auteur d'une passe décisive pour Steve Mounié (60e) et deux buts (64e, 68e).

Mais Alexandre Lacazette (70e), Nicolas Tagliafico (78e) et un pénalty d'Ainsley Maitland-Niles à la 106e minute de jeu ont permis aux Gones de l'emporter dans un Groupama Stadium incandescent. Un résultat aussi dingue que le 5-4 de la saison dernière contre Montpellier, qui permet aux Lyonnais de monter à la septième place de Ligue 1 puisque Reims (1-3 à Strasbourg) et Rennes (1-2 face à Toulouse) se sont inclinés ce week-end, en attendant le match en retard entre Marseille et Nice.

Autrement dit, l'Olympique lyonnais est virtuellement qualifié en Coupe d'Europe à cinq journées de la fin. Cette position au classement offrira un ticket pour la Ligue Europa Conférence à l'issue de la saison si le PSG remporte la finale de la Coupe de France face à... Lyon, qui prendrait le strapontin en Ligue Europa octoyé au vainqueur dans le cas contraire.

De lanterne rouge à possible européen sous Pierre Sage

Une situation aux airs de rêve éveillé pour les supporters rhodaniens, alors que l'OL était encore lanterne rouge avec 7 points après 14 rencontres début décembre, et se voyait déjà relégué en Ligue 2. Les célébrations avec les tribunes de l'enceinte de Décines-Charpieu, avec Rayan Cherki en animateur, ont témoigné de l'irrationalité de cette renaissance, initiée depuis la nomination de Pierre Sage en fin d'année dernière.

"C'est la première fois qu'on renverse une rencontre avec deux buts de retard, a noté le coach au micro de Prime Video. L'OL a remporté 16 points après avoir été mené au score depuis son arrivée. C'est extraordinaire, j'espère que cela nous donnera de l'énergie pour les matchs suivants, que cela nous démontre que rien n'est impossible et qu'on est capable de tout, même lorsque le challenge est quasiment perdu. Cette équipe a de la ressource, le groupe est fort."

Depuis l'arrivée de Pierre Sage, l'@OL est l'équipe ayant remporté le plus de matchs en @Ligue1UberEats (11). #OLSB29 — Stats Foot (@Statsdufoot) April 14, 2024

Au moment d'expliquer la forme des Lyonnais, l'impact du mercato hivernal apparaît comme déterminant. L'effectif s'est considérablement renforcé avec les arrivées de Nemanja Matic, véritable métronome du milieu, et de six autres recrues venues apporter une saine concurrence à certains cadres qui n'étaient plus décisifs. Même si son but est consécutif à un pénalty oublié côté brestois pour une faute de main de Jake O'Brien, c'est Corentin Tolisso qui a ouvert le score dimanche (18e), tandis qu'Anthony Lopes a retrouvé ses standards dans les buts depuis l'arrivée du Brésilien Lucas Perri, titulaire en coupe.

"On a ce petit truc dans ce groupe... Avant, l'objectif, c'était d'acquérir le maintien le plus vite possible, maintenant c'est autre chose, qui l'eut cru ! On espère la tenir, cette septième place, jusqu'à la fin. Et pourquoi pas ramener l'OL en compétition européenne. Il faut s'accrocher car on a des matchs incroyables qui arrivent devant nous", a réagi le portier portugais après un match durant lequel il a signé quatre arrêts de grande classe. La route vers l'Europe est encore longue avec des affrontements de haute volée contre Paris dès dimanche prochain, Monaco et Lille. Mais Lyon est bien sur sa lancée.