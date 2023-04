Ligue 1 : Angers met fin à sa terrible série de 21 matchs sans succès en battant Lille

Le SCO s'est rebiffé pour glaner un succès symbolique, samedi après-midi.

Une douce éclaircie au milieu du calvaire. Dernier de Ligue 1 et secoué par des remous en interne, Angers a signé son premier succès en championnat depuis le mois de septembre, face à Lille (1-0), samedi 8 avril lors de la 30e journée. Le but tardif d'Halid Sabanovic (85e) a mis fin à une série de 21 rencontres sans gagner dans l'élite, et redonné un semblant de baume au cœur au SCO, sans pour autant raviver quelconque espoir d'un maintien improbable.

Angers (quatorze points) pointe en effet à douze longueurs de Strasbourg, premier non relégable, à huit journées du terme. Pour les joueurs d'Alexandre Dujeux, troisième entraîneur consommé par le SCO, l'objectif est désormais de se hisser au-dessus des 17 points, soit le pire total sur une saison de Ligue 1 réalisé par Lens en 1988-89. Le club du Maine-et-Loire a d'ores et déjà battu le record du nombre de défaites consécutives, avec treize revers entre septembre et février.

La cinquième place de Lille en danger

Inefficace malgré quelques situations en première période, Lille manque une belle occasion de se rapprocher de Monaco, quatrième. Sa cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa Conférence, est désormais convoitée par Rennes, deux points derrière avec un match de moins.