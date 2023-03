"On a déjà tous touché des filles" : l'entraîneur d'Angers défend un de ses joueurs poursuivi pour agression sexuelle et choque jusque dans son équipe

L'entraîneur du club de Ligue 1 a voulu justifier, dimanche auprès de son groupe avant le match contre Montpellier, la titularisation d'Ilyes Chetti, soupçonné d'attouchements sur une jeune fille en boîte de nuit.

Une nouvelle polémique dans le football. Les propos tenus par l'entraîneur du club d'Angers, Abdel Bouhazama, avant son match dimanche contre Montpellier, suscitent l'émoi après avoir été révélés par le journal L'Equipe, mardi 7 mars.

Le quotidien rapporte que le coach angevin a tenu des propos déplacés devant son groupe, pour justifier la titularisation d'Ilyes Chetti, suspecté d'attouchements sur une jeune fille en boîte de nuit. "Il a dit : 'C'est pas méchant, on a déjà tous touché des filles'. On était tous choqués, sans réaction devant un truc pareil", rapporte un joueur au journal sportif.

Joint par le journal, l'entraîneur a reconnu avoir tenu ces propos. Il a expliqué avoir voulu "dédramatiser" pour que son joueur soit dans "de bonnes conditions", tout en précisant qu'il "ne cautionne pas" le geste de Chetti et regrette des propos "(sortis) du contexte".

"Un coach de Ligue 1 ne peut pas s'exprimer ainsi"

Le directeur de la communication du SCO d'Angers, Mohammed Sifaoui, a tenté de justifier ces propos auprès de l'AFP : "Les propos en question appréciés de manière décontextualisée sont inacceptables et condamnables mais analysés dans leur contexte de causerie d'avant-match, ils relèvent plus d'une maladresse et d'une goujaterie".

L'adjoint aux Sports de la mairie d'Angers, Charles Diers, ancien joueur du club, a pour sa part asséné : "Un coach de Ligue 1 ne peut pas s'exprimer ainsi. Un éducateur ne peut pas parler comme ça. Un homme ne devrait pas tenir de tels propos". Angers est lanterne rouge de Ligue 1, avec seulement 10 points au compteur.