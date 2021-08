Ligue 1 : Angers leader provisoire, Clermont toujours invaincu, Strasbourg renoue avec la victoire... Ce qu'il faut retenir de la quatrième journée

Avant les débuts très attendus de Lionel Messi en Ligue 1 dimanche soir, les équipes en lice cet après-midi ont déjà offert quelques rencontres agréables. Clermont reste invaincu dans l'élite après son match nul face à Metz, Angers prend provisoirement la tête de la Ligue 1 et Strasbourg gagne pour la première fois à la Meinau cette saison. Voici ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end.

Angers en tête du classement

C'est l'une des grandes surprises de ce début de saison : le SCO est aux anges. Après s'être imposé contre Rennes (2-0) au stade Raymond-Kopa, Angers reste toujours invaincu cette saison et pointe provisoirement à la première place du classement, juste devant le PSG.





4 matchs, 10 points : merci les gars ! #SCOSRFC pic.twitter.com/gtS9CrV6z7 — Angers SCO (@AngersSCO) August 29, 2021

Les Angevins ont profité de l'expulsion de Loïc Badé juste avant la pause pour inscrire deux buts en seconde période (Boufal, 57e et Cho, 88e). L'ancien Lillois Sofiane Boufal totalise à présent deux buts lors de ses trois derniers matches en Ligue 1. À noter également la très bonne prestation du gardien Paul Bernardoni, qui a repoussé plusieurs tentatives rennaises pour permettre à ses coéquipiers de préserver leur avance.

Premier succès pour Strasbourg

Strasbourg lance enfin sa saison, pour le plus grand plaisir de ses supporters. Forts d'un très bon pressing collectif, les hommes de Julien Stéphan ont dominé Brest, dimanche après-midi (3-1), et s'offrent leur première victoire cette saison grâce à des buts de Sanjin Prcic (23e), Jean-Kevin Duverne (csc, 41e) et Adrien Thomasson (83e).

#RCSASB29 (3-1) I Et vous, votre dimanche il était comment ? pic.twitter.com/srJjA7UfCi — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 29, 2021

Ludovic Ajorque et ses coéquipiers n'avaient plus remporté un seul match à la Meinau depuis le 3 mars 2021, face à Monaco. Avec ce précieux succès, les Strasbourgeois sortent de la zone de relégation. De leur côté, les joueurs de Michel Der Zakarian enchaînent avec un quatrième match consécutif sans victoire.

Clermont toujours invaincu

C'est la deuxième surprise de ce début de saison. Après avoir arraché un match nul contre Metz (2-2), Clermont est monté sur le podium. Le promu auvergnat (3e provisoirement), qui n'a toujours pas perdu dans l'élite cette saison, a remonté en seulement une demi-heure un handicap de deux buts grâce à des réalisations de Niakaté (35e) et Rashani (58e), déjà double buteur contre Lyon le week-end dernier. De son côté, Metz n'a toujours pas glané un seul succès cette saison.