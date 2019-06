La Ligue 1 Conforama deviendra la Ligue 1 Ubert Eats dès 2020

"Ce partenariat confirme le renouveau et l’attractivité de la Ligue 1 en France et à l’international", se félicite la Ligue, mercredi.

La Ligue 1 va changer de nom. A partir de la saison 2020-2021, Conforama ne sera plus le partenaire-titre du championnat de France. La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé, mercredi 12 juin, que la plateforme de livraison de repas à domicile Uber Eats allait remplacer l'enseigne d'ameublement.

Concrètement, Uber Eats sera d'abord "partenaire officiel de la Ligue 1 dès la saison 2019/2020", puis "namer" de la compétition, "pour les deux saisons suivantes 2020/2021 et 2021/2022", a précisé la LFP dans un communiqué.

Accord majeur entre la Ligue 1 et Uber Eats, qui devient Namer de la compétition à partir de 2020



Le montant de l'accord n'a pas été dévoilé. Mais selon le quotidien L'Equipe, il devrait avoisiner 15 millions d'euros par an, soit le double de la somme convenue avec Conforama.

"Ce partenariat confirme le renouveau et l’attractivité de la Ligue 1 en France et à l’international, se réjouit la LFP. Aux côtés d’Uber Eats, la LFP trouve le meilleur partenaire pour accompagner ses enjeux d’internationalisation, d’embasement et de digitalisation mais également pour offrir toujours plus aux spectateurs." "Nous sommes aussi particulièrement heureux de pouvoir associer la Ligue 1 à une marque très forte auprès des jeunes consommateurs", se félicite Didier Quillot, le directeur général de la LFP.