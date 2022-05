Kylian Mbappé au PSG : la porte du Real Madrid est-elle définitivement close ?

Dans une trilogie, le dernier volet est parfois celui de trop. Après deux premiers épisodes en août 2021 et mai 2022, la série "Mbappé au Real Madrid" connaîtra-t-elle une suite dans les prochains mois ? L'attaquant français a prolongé son bail le liant au PSG de trois ans, jusqu'en 2025, samedi 21 mai. L'annonce a provoqué un tollé en Espagne, où une partie de la presse madrilène a déploré une présumée volte-face de Kylian Mbappé. Dès lors, cette prolongation rend-elle impossible l'arrivée de l'international français à la Maison Blanche dans le futur ?

On vous épargne le poncif selon lequel "tout va très vite" dans le football. Quoi qu'il en soit, le dossier est réglé pour l'été. "Même pour l'an prochain, ça me paraît compliqué, embraye Melchor Ruiz, journaliste pour la radio Cope et spécialiste du Real Madrid. Le club avait beaucoup misé sur Mbappé et délaissé d'autres dossiers, il faut désormais trouver des alternatives." Autre piste potentielle des Merengues, Erling Haaland devrait rejoindre Manchester City, avec qui le Borussia Dortmund a un accord.

"Je ne sais pas où je serai dans trois ans"

"La déception est très grande pour le Real Madrid, poursuit le journaliste espagnol. Ils se sont sentis trompés alors qu'il y avait un accord. C'est une question d'institution plus que de personne." La mère du joueur, Fayza Lamari, a pourtant démenti, le 5 mai, tout "accord de principe". "Ils ont tout bien fait pour moi", a salué Mbappé, lundi, lors de la conférence de presse suivant sa prolongation. L'ex-Monégasque s'est entretenu avec Florentino Pérez, le président du club madrilène, pour décliner sa proposition. "C'était mon devoir de lui parler personnellement, le lien était très proche", a-t-il précisé.

Questionné sur un possible départ à Madrid dans le futur, le joueur de 23 ans n'a pas vraiment répondu : "Je suis concentré sur ce nouveau projet, cette nouvelle ère". Temporairement, du moins, car Mbappé l'a concédé, il ne sait pas où il sera "dans trois ans". "Je remercie les supporters du Real, s'est fendu le droitier, pour éteindre l'incendie. Je n'ai jamais porté leur maillot (...) et ils m'ont toujours accepté comme un des leurs." L'appel du pied est moins virulent, mais reste tenace. "Le PSG ou le Real font partie des clubs qui n'ont pas besoin de convaincre", a souri l'international tricolore. Plus qu'une trilogie, les bases d'une saga à rallonge sont posées.